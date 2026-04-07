“No hay desabastecimiento generalizado de medicamentos para la salud mental”: Minsalud

Según el Minsalud, en Colombia hay disponibilidad de antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos. Foto: Pixaby

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Luego de que algunos medios de comunicación publicaran artículos señalando que había escasez de ciertos medicamentos para tratar trastornos de salud mental, el Ministerio de Salud publicó un comunicado en el que desmiente que se trate de un “desabastecimiento generalizado”.

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“De acuerdo con el seguimiento realizado por la entidad, medicamentos como antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, tratamientos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y antiepilépticos registran disponibilidad en el mercado nacional”, señala la cartera encabezada por Guillermo Alfonso Jaramillo.

Sin embargo, explica la entidad, sí han detectado algunos medicamentos que están en riesgo de desabastecimiento y que están monitoreando.

Dificultades en la producción, poca disponibilidad de materias primas, salida temporal de proveedores o la interrupción en la comercialización son algunos de los factores que, según el Minsalud, están incidiendo en esas situaciones.

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Entre esos casos se encuentran Sulpirida de 200 mg, Clomipramina de 25 mg, Atomoxetina de 25 mg, 40 mg y 60 mg, Clozapina 25 mg y Fenitoína de 100 mg.

Son tratamientos, señala el Minsalud, que cuentan con “alternativas terapéuticas o mecanismos como la importación bajo la figura de vital no disponible u otros proveedores, lo que permite garantizar la continuidad de los tratamientos”.

Además, para el Minsalud, “los reportes de dificultades en la entrega de estos medicamentos corresponden a fallas en los procesos de gestión, distribución y dispensación por parte de algunos actores del sistema, y no a la ausencia de los productos, ni a falta de recursos”.

En este enlace, de hecho, se puede consultar la disponibilidad de medicamentos para trastornos de salud mental y antiepilépticos.

El Minsalud también recuerda que, a través del Sistema de Desabastecimientos - Medicamentos y Productos Biológicos del Invima se le hace seguimiento de manera frecuente a los medicamentos que presenten riesgo de desabastecimiento.

Así mismo, hizo un llamado a las EPS para que entreguen de manera oportuna, continua y completa de los medicamentos prescritos por los médicos.

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