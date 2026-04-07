Publicidad

Home

Salud

“No hay desabastecimiento generalizado de medicamentos para la salud mental”: Minsalud

En un comunicado, el Ministerio de Salud aseguró que, si bien se han identificado algunos medicamentos específicos en riesgo de desabastecimiento, no se trata de una situación generalizada.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Salud
07 de abril de 2026 - 04:54 p. m.
Según el Minsalud, en Colombia hay disponibilidad de antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos.
Según el Minsalud, en Colombia hay disponibilidad de antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos.
Foto: Pixaby
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Luego de que algunos medios de comunicación publicaran artículos señalando que había escasez de ciertos medicamentos para tratar trastornos de salud mental, el Ministerio de Salud publicó un comunicado en el que desmiente que se trate de un “desabastecimiento generalizado”.

(Lea ¿Sin tiempo para ir a hacer ejercicio? Siga estos consejos: su salud lo agradecerá)

“De acuerdo con el seguimiento realizado por la entidad, medicamentos como antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, tratamientos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y antiepilépticos registran disponibilidad en el mercado nacional”, señala la cartera encabezada por Guillermo Alfonso Jaramillo.

Sin embargo, explica la entidad, sí han detectado algunos medicamentos que están en riesgo de desabastecimiento y que están monitoreando.

Dificultades en la producción, poca disponibilidad de materias primas, salida temporal de proveedores o la interrupción en la comercialización son algunos de los factores que, según el Minsalud, están incidiendo en esas situaciones.

(Lea Minsalud quiere reglamentar la “Ley Jerónimo”, pero hay vacíos que preocupan a especialistas)

Entre esos casos se encuentran Sulpirida de 200 mg, Clomipramina de 25 mg, Atomoxetina de 25 mg, 40 mg y 60 mg, Clozapina 25 mg y Fenitoína de 100 mg.

Son tratamientos, señala el Minsalud, que cuentan con “alternativas terapéuticas o mecanismos como la importación bajo la figura de vital no disponible u otros proveedores, lo que permite garantizar la continuidad de los tratamientos”.

Además, para el Minsalud, “los reportes de dificultades en la entrega de estos medicamentos corresponden a fallas en los procesos de gestión, distribución y dispensación por parte de algunos actores del sistema, y no a la ausencia de los productos, ni a falta de recursos”.

En este enlace, de hecho, se puede consultar la disponibilidad de medicamentos para trastornos de salud mental y antiepilépticos.

El Minsalud también recuerda que, a través del Sistema de Desabastecimientos - Medicamentos y Productos Biológicos del Invima se le hace seguimiento de manera frecuente a los medicamentos que presenten riesgo de desabastecimiento.

Así mismo, hizo un llamado a las EPS para que entreguen de manera oportuna, continua y completa de los medicamentos prescritos por los médicos.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺

Por Redacción Salud

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Medicamento

Medicamentos

antidepresivos

antiepilépticos

epilepsia

medicinas

Minsalud

desabastecimiento

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.