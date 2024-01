No hay saturación de camas UCI por covid-19 en Colombia. No caiga en pánico

Colombia atraviesa un pico de enfermedades respiratorias (no solo el covid-19) que, dicen desde el Minsalud y el INS, requiere que todas las personas extremen los cuidados. Foto: Archivo

Después de que se confirmara la presencia del linaje JN.1 de covid-19 en Colombia, mucha información comenzó a compartirse en las redes sociales. Entre llamados responsables a vacunarse y opiniones de expertos, se “coló” el panorama supuestamente crítico de las Unidades de Cuidados Intensivos en Bogotá que, según esa tendencia, estaban al límite de su capacidad. Esto último es completamente falso.

A corte del 8 de enero, informó después el Ministerio de Salud, se evidencia un 65,4% de camas UCI pediátrica ocupadas (587 camas de las 896 UCI disponibles) y de estas, la ocupación por covid-19 es de 18 casos (9 confirmados y 9 sospechosos que corresponde al 3,06%). Es decir, los casos por coronavirus son el 3,06% de todos los casos pediátricos que hoy están internados en una UCI.

Frente al total de camas UCI, la situación es aún más clara: de las 7.510 camas disponibles para adultos reportadas, se evidencia que el 67% se encuentran ocupadas y de estas, la ocupación por covid-19 es de 0,52% con 26 casos (18 confirmados y 8 sospechosos), con 2.500 camas disponibles que corresponde al 33%.

Es decir, nuevamente, la ocupación de camas UCI está en porcentajes superiores al 60%, pero la gran mayoría de esos casos no se deben al covid-19, como informaron algunos medios de comunicación. En Bogotá la situación también es clara. La ciudad cuenta con 1.200 camas, pero de toda esa oferta, tan solo el 3,8 % (45 camas) están destinadas a atender pacientes con covid-19. De esas 45 camas, 38 se encuentran ocupadas.

Ese escenario daría un porcentaje de ocupación de 84%, pero ese porcentaje es engañoso, como ya se ve con el número real de casos. La Secretaría Distrital de Salud dejó claro en un comunicado que la ocupación de camas UCI en la ciudad se ha comportado de manera estable durante los últimos meses y que la ciudad tiene una adecuada capacidad en caso de que se necesite aumentar la oferta para esta enfermedad.

Todo esto, sin embargo, no es razón para dejar de cuidarse. Colombia atraviesa un pico de enfermedades respiratorias (no solo el covid-19) que, dicen desde el Minsalud y el INS, requiere que todas las personas extremen los cuidados, en caso de que se detecten síntomas. Esto no es más de lo que ya conocemos: lavado de manos y uso de tapabocas, en caso de que sea necesario.

