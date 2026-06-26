Nueva EPS deberá publicar sus estados financieros en máximo tres meses

Oficina de Atención al Afiliado de esta eps, ubicada en la calle 48 con carrera 7, en Bogotá. Foto: Óscar Pérez

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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Nueva EPS elaborar, certificar y publicar sus estados financieros de las vigencias 2023, 2024 y 2025, luego de una demanda interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia). La EPS más grande del país tendrá máximo tres meses para cumplir con lo ordenado en primera instancia.

La demanda de FEDe solicitaba el cumplimiento de los artículos 34 y 41 de la Ley 222 de 1995 y la Circular Externa 016 de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud, en las que se ordena publicar de forma oportuna los estados financieros de las EPS. Según el demandante, no hacer esto incide en la información disponible para el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (el dinero que el Estado le gira a las EPS).

(Lea: Nueva EPS: los informes internos de auditoría que revelan su crisis)

“La información financiera de Nueva EPS constituye un insumo fundamental para conocer la situación económica de la entidad, fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a la salud y facilitar el control por parte de las autoridades, los usuarios y la ciudadanía”, escribió la fundación en un comunicado.

Al revisar la solicitud, el tribunal encontró que “en el expediente que la Nueva EPS no ha publicado sus estados financieros de la vigencia 2023 y 2024, de forma que el término para ambos periodos venció”. Desde la fecha máxima para la publicación de la vigencia de 2023 pasaron más de 37 meses; mientras que, en el periodo de 2024, 25 meses.

Por esto, el tribunal ordenó a la entidad, intervenida por la Supersalud desde abril de 2024, publicar en su página web oficial los estados financieros. “Para garantizar el cumplimiento, la autoridad demandada, dentro del mismo término, deberá allegar las pruebas documentales que acrediten la ejecución de la orden”, se lee en la orden.

Este es el fallo completo:

De acuerdo con FEDe el fallo se da en un momento de “creciente debate sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud y la situación de las EPS intervenidas por el Gobierno nacional”. En ese contexto,dicen, la ausencia de estados financieros actualizados de Nueva EPS venía siendo señalada por organismos de control, analistas y distintos actores del sector como un obstáculo para conocer la situación financiera de la entidad y ejercer un adecuado control sobre los recursos que administra.

“Esta decisión reafirma que las obligaciones de transparencia deben cumplirse sin excepción. La información financiera de una entidad que administra recursos públicos y presta servicios de salud a millones de colombianos debe ser pública. Esa transparencia es indispensable para fortalecer el control institucional y el escrutinio ciudadano”, señaló Andrés Caro, director de FEDe. Colombia.

Esta no es la primera orden sobre este mismo tema que recibe Nueva EPS. En abril, la Procuraduría dio un ultimátum a la Supersalud para entregar información sobre la situación actual de la EPS. La misiva fue enviada por la procuradora delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, Mónica Andrea Ulloa Ruíz, a la superintendente nacional de Salud, Luz Marina Múnera.

Nueva EPS, como lo contamos aquí, afronta desde octubre de 2025 una de las crisis más importantes de su historia. Así lo muestran una serie de datos internos a los que tuvo acceso El Espectador y que son producto de informes de gestión que revelan un deterioro profundo en la prestación de los servicios de salud, las finanzas y la red de atención de la entidad.

Los datos muestran, por ejemplo, que las dificultades para acceder a medicamentos han afectado al 17,5 % de los afiliados de la EPS: entre abril de 2024 y abril de 2025, los medicamentos pendientes de entrega aumentaron 160 %. La situación ha impactado especialmente a grupos de pacientes críticos. Las cifras señalan que el 91 % de los pacientes trasplantados presentó medicamentos pendientes (es decir, no recibieron los fármacos al momento de solicitarlos o estos no se entregaron), y el 90 % de quienes perdieron un trasplante (46 de 51) tuvo un acceso inadecuado a medicamentos y debió regresar a diálisis.

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