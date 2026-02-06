Logo El Espectador
Nueva EPS dice que podría suspender servicios farmacéuticos por agresión a funcionarios

La EPS denunció agresiones físicas y amenazas a funcionarios del gestor farmacéutico Medic, en una oficina de Bogotá.

Redacción Salud
06 de febrero de 2026 - 10:34 p. m.
Nueva EPS informó que en los últimos días ha logrado negociaciones con nuevos operadores como Medic Colombia S.A.S EFE/ Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega
A través de un comunicado, Nueva EPS denunció amenazas y agresiones físicas a colaboradores y funcionarios de IPS y gestores farmacéuticos del país, en Medellín, Ibagué y Bogotá. Específicamente, mencionaron el caso de funcionarios del gestor farmacéutico Medic, que según la entidad, “fueron golpeados por usuarios… y recibieron amenazas con armas de fuego en una Oficina de Atención en Bogotá”. La EPS también informó que las fachadas y mobiliarios de la oficina de atención fueron dañadas.

Ante esta situación, Nueva EPS advirtió que si se siguen prestando estas agresiones tendrán que suspender los servicios. “Este llamado se da, además del respeto por la integridad y la vida de los colaboradores, que también son seres humanos”, escribió la entidad en un comunicado.

Nueva EPS además informó que en los últimos días ha logrado negociaciones con nuevos operadores como Medic Colombia S.A.S, para garantizar entregas de medicamentos en Ibagué, Medellín y Cundinamarca, “proceso que necesita unos días para la adaptación, no obstante, por el tema de agresiones han advertido cierres”.

En el mismo comunicado, la EPS pidió excusas por los traumatismos ocasionados y afirmaron que continuarán trabajando “de manera articulada para dar una solución definitiva y restablecer plenamente la entrega regular de medicamentos”.

Debido a las reiteradas demoras y restricciones por parte de los gestores farmacéuticos, que han denunciado cientos de pacientes y entidades, la Defensoría del Pueblo interpuso una acción de tutela para proteger los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de los afiliados al régimen contributivo de la Nueva EPS en Neiva. La acción, presentada conjuntamente con la Personería Municipal de Neiva, fue admitida el pasado 30 de enero por el Juzgado 1° Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Neiva.

Este mismo ente de control alertó el incremento de quejas en contra de Nueva EPS por dificultades en el acceso a servicios de salud. De acuerdo con la Defensoría, entre enero y diciembre de 2025 se presentaron 14.603 casos, un incremento de 107 % en comparación con 2024. La falta de oportunidad y la negación de entrega de medicamentos son las principales motivaciones de queja.

