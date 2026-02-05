Defensoría alerta por un incremento del 107 % en quejas contra Nueva EPS

Nueva EPS es la entidad con más afiliados del sistema de salud. Está intervenida por la Supersalud desde abril de 2024. Foto: Óscar Pérez

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado alertando por el incremento de quejas en contra de Nueva EPS por dificultades en el acceso a servicios de salud. De acuerdo con el ente de control, entre enero y diciembre de 2025 se presentaron 14.603 casos, un incremento de 107 % en comparación con 2024.

“En el contexto de la crisis estructural que atraviesa el sistema de salud en Colombia, la Defensoría del Pueblo puso en marcha la estrategia ‘Diálogos para la Protección Inmediata del Derecho a la Salud (DIPSA)’, y la inició con la entidad promotora de salud Nueva EPS, como respuesta a las persistentes barreras de acceso oportuno a servicios, tratamientos y medicamentos. La primera mesa nacional fue realizada en Bogotá, lo cual marca el punto de partida de un proceso de diálogo estructurado con las EPS, con énfasis territorial”, dijo la Defensoría en el comunicado.

Como resultado de ese proceso de monitoreo, la entidad presentó varias cifras sobre la situación que atraviesa el sistema de salud en Colombia, en las que se evidencias barreras de acceso a servicios claves, como la entrega de medicamentos, y afectaciones a pacientes de enfermedades de alto costo.

El panorama de los últimos tres años está marcado por un dato: la Defensoría recibió 107.000 quejas relacionadas con el derecho a la salud entre 2022 y 2025. Dentro de estas, la falta de oportunidad y la negación de entrega de medicamentos son las principales motivaciones de queja.

Al hacer un acercamiento a las cifras de Nueva EPS durante 2025, además del incremento de 107 %, la Defensoría encontró una motivación que genera preocupación. “La situación es particularmente crítica para los pacientes de alto costo: entre noviembre del 2025 y enero del 2026, se conocieron aproximadamente 5.000 quejas, con un incremento significativo en enero del 2026, cuando se reportaron cerca de 1.100 casos en solo 20 días. Estas cifras reflejan una agudización de las barreras de acceso a medicamentos y servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud”, se lee en el documento.

De acuerdo con la entidad, lo que se busca con la realización de estas mesas es articular a los actores del sistema de salud para que se tomen acciones de respuesta. Algunos de los objetivos son “dinamizar la mesa para la gestión y seguimiento de problemáticas de alto impacto, remover barreras operativas, activar responsabilidades institucionales, fortalecer la articulación territorial y establecer rutas claras, ágiles y efectivas de atención, especialmente en casos de urgencia vital”.

Tras conocerse estas cifras, se tomó la decisión de priorizar varios departamentos, dentro de los que se encuentran Guainía, Guaviare, Vaupés, Arauca, Chocó, Huila, Tolima, Caldas y Norte de Santander, que son zonas en las que hay una alta participación de usuarios de Nueva EPS.

La promotora de salud, dijo la Defensoría, “informó que el directorio de contactos y las rutas de atención por regiones ya se encuentran consolidados, acordándose realizar seguimiento permanente para monitorear su funcionamiento y efectividad en la gestión de casos territoriales”.

Los compromisos adquiridos por parte de la EPS incluyen la estabilización de pagos y de gestores farmacéuticos, la implementación de operadores logísticos para entregar medicamentos a domicilio, y la priorización para resolver acciones legales urgentes.

