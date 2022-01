Nuevas medidas para dosis de refuerzo Covid-19: cuándo, qué vacunas y otras dudas

Se acortó el periodo para vacunarse entre la segunda dosis y la dosis de refuerzo. Foto: Mauricio Alvarado

Ayer el ministerio de Salud anunció nuevos lineamientos para el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación, entre los que están el acorte del periodo de tiempo entre segunda dosis y la dosis de refuerzo, así como del periodo para vacunarse en caso de contagiarse de covid-19. (Lea: Se reduce el periodo para aplicar dosis de refuerzo en Colombia)

Esta decisión de acortar los periodos de vacunación entre segunda dosis y dosis de refuerzo o entre única dosis y dosis de refuerzo (en el caso de Janssen) responde a que aunque las evidencias sugieren que hay un mayor aumento de efectividad al prolongar el periodo entre la primera y la segunda dosis -en condiciones de no transmisibilidad durante ese periodo-, no se ha establecido el mismo beneficio en el intervalo entre la segunda dosis y la dosis de refuerzo, de modo que ante una variante tan contagiosa como ómicron pocas personas estarían libres de contagiarse durante el intervalo de dosis, por lo que acortar este periodo resultaría siendo un beneficio para la mayoría de la población.

También se reiteraron otros lineamientos sobre el aislamiento en caso de presentar síntomas de covid-19. (Lea: Se impondrá un impuesto de salud a quien no se vacune en Quebec (Canadá))

Aquí aclaramos algunas dudas que generaron las nuevas medidas:

¿Cuándo se puede aplicar la dosis de refuerzo?

Cuatro meses después de la aplicación de la segunda dosis o de la dosis única (en el caso de Janssen).

¿Desde qué edad se puede aplicar la dosis de refuerzo?

A partir de 18 años en adelante.

¿Qué vacunas pueden combinarse para la aplicación de la dosis de refuerzo?

Pfizer puede combinarse con una dosis de refuerzo homóloga, es decir, del mismo tipo de vacuna, o con Moderna o AstraZeneca.

Moderna puede combinarse con una dosis de refuerzo homóloga, o con Pfizer o AstraZeneca.

AstraZeneca puede combinarse con una dosis de refuerzo homóloga, o con Pfizer o Moderna.

Janssen puede combinarse con una dosis de refuerzo homóloga, o con Pfizer, Moderna o AstraZeneca.

Sinovac puede combinarse con una dosis de refuerzo homóloga, o con Pfizer, Moderna o AstraZeneca

¿Si me contagio de covid-19 puedo vacunarme?

Sí, cuando se cumplan 30 días posteriores a la etapa de aislamiento.

¿Cuántos días debo aislarme en caso de presentar síntomas?

Siete días.

¿Si tuve contacto con una persona que presentó síntomas, debo aislarme?

Si no presento síntomas y esa persona cuenta con esquema de vacunación completo, no; pero debe mantenerse el uso del tapabocas y el distanciamiento. Si la persona con la que se tuvo contacto y que presentó síntomas no cuenta con el esquema de vacunación completo, deberá hacerse un aislamiento de siete días.