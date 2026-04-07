Nuevo gestor farmacéutico entregará medicamentos a profesores y sus familias en Medellín

Imagen del nuevo lugar al que los profesores pueden ir a reclamar sus medicamentos en Medellín. Foto: Fomag

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El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), que administra los recursos de la salud de los profesores del sector público en Colombia, acaba de hacer un anuncio que le interesa a todos los profesores (y sus familias) que están en Medellín: hay un nuevo operador logístico donde podrán reclamar sus medicamentos.

¿Su nombre? Systemed.

El anuncio lo hizo la entidad en la mañana de este lunes, 7 de abril. A través de un comunicado, explica que Systemed será el tercer operador que funcionará en la capital antioqueña. Con él, añade, se espera fortalecer la “red de servicios farmacéuticos que hay en la ciudad”.

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A ese lugar, que se encuentra en la calle 53 # 45-29, en el Edificio Palomar, podrán acudir únicamente los afiliados que tengan entre 40 y 69 años. Funcionará las 24 horas del día, indica el Fomag.

La idea es que a ese punto vayan los maestros (y sus familias) que tengan fórmulas de medicamentos expedidas a partir del 6 de abril.

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“El ingreso de Systemed a Medellín es un paso clave en mejorar el acceso oportuno a servicios para nuestros afiliados”, dijo Herman Bayona, vicepresidente del Fomag.

¿Cómo queda organizada la red de operadores farmacéuticos en Medellín?

Con esta nueva decisión, ahora en Medellín habrá tres operadores logísticos a los que pueden ir los afiliados del sistema de salud del magisterio. Sin embargo, deben tener claro que solo podrán ir a uno, dependiendo del rango de edad en el que se encuentren.

Dicho eso, pueden adquirir sus medicinas en los siguientes gestores farmacéuticos:

• Cohan, para afiliados de 0 a 39 años.

• SYSTEMED, para afiliados de 40 a 69 años.

• Audifarma, para afiliados de 70 años en adelante.

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