Ojo con este aguardiente amarillo de Manzanares con imagen de Yeison Jiménez. Es falso

El Invima emitió una nueva alerta por la comercialización ilegal de un “Aguardiente sin azúcar Amarillo de Manzanares”, el cual utiliza de manera indebida la imagen, nombre y logo del cantante de música popular Yeison Jiménez. La entidad señaló que este producto es falsificado, fraudulento e incumple las disposiciones sanitarias nacionales.
Según el Invima, este “aguardiente” estaría haciendo uso irregular del Registro Sanitario Invima 2019L-0009985, el cual se encuentra vigente bajo la modalidad de fabricar y vender. La situación fue confirmada por la Industria Licorera de Caldas, titular de dicho registro.
“Se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte. Por lo tanto, no debe ser comercializado, ni consumido en el país”, dijo el Invima.
La Secretaría de Hacienda de Casanare también alertó la situación y advirtió que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas.
Las autoridades solicitaron a la ciudadanía abstenerse de adquirir el producto con la imagen de Yeison Jiménez, y se recomienda a quienes lo hayan adquirido suspender inmediatamente su consumo y notificar a las autoridades competentes.
El Invima también pidió a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales realizar la búsqueda activa del producto relacionado en esta alerta y adelantar acciones de inspección, vigilancia y control en los establecimientos donde presuntamente se esté distribuyendo o comercializando.
¿Cómo identificar el producto falsificado?
- La contraetiqueta no presenta la referencia histórica del origen del producto.
- La contraetiqueta no presenta la información obligatoria de “Hecho en Colombia”.
- La contraetiqueta no presenta la información obligatoria de Nombre y Dirección de fabricante.
- La contraetiqueta no presenta la información obligatoria de Registro Sanitario.
- La contraetiqueta no presenta la información de leyenda obligatoria “PROHÍBASE EL EXPENDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A MENORES DE EDAD”.
- En la contraetiqueta se observa imagen, nombre y logo del cantante Yeison Jiménez, la cual no forma parte del rotulado original del producto autorizado por el Invima.
