Ojo con estos productos promocionados para bajar de peso. Son fraudulentos, según el Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal de varios productos promocionados con propiedades para bajar de peso y aumentar la masa muscular. Se trata de Atom, Chaga, Brain, Cordy y Eterno, de la marca “Vida Divina”, los cuales no tienen registro sanitario como suplementos dietarios y, por lo tanto, son considerados fraudulentos.

El Invima alertó que estos productos no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia, pues se desconoce el contenido real de sus componentes, fabricación, trazabilidad y condiciones de almacenamiento y transporte. Consumirlos, agregó la entidad, implica riesgos para la salud, entre ellos posibles cambios metabólicos, mareos, diarrea, dolor de cabeza, afectación del sistema circulatorio y alteración de los niveles de electrolitos.

Los productos “hacen alusión a propiedades no autorizadas que dan lugar a expectativas falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición”, señaló el instituto. Es por ello que hizo un llamado a los consumidores de suplementos dietarios a revisar que cuenten con registro sanitario antes de utilizarlos y a verificar su autenticidad por medio de esta página web.

El Invima instó a abstenerse de adquirir los productos de “Vida Divina”. “Tenga en cuenta que muchos de ellos se comercializan en sitios de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp”, subrayó.

A quienes ya están consumiéndolos, la entidad pidió suspender de inmediato su uso e informar al Invima o a entes de salud territorial sobre los lugares donde se estén distribuyendo o comercializando. También pueden reportar cualquier evento adverso asociado a su consumo por medio de este enlace o a través del correo electrónico invimafv@invima.gov.co.

Por su parte, las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales deberán encargarse de las debidas actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia, donde potencialmente se puedan comercializar estos productos fraudulentos. En caso de encontrarlos, tendrán que gestionar su destrucción.

“El Invima solicita que, desde los programas institucionales de Farmacovigilancia se realice la búsqueda activa para la detección de reacciones adversas que involucren los productos previamente mencionados y sean notificadas”, se lee en la alerta sanitaria.

