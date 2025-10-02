Este suplemento dietario se está vendiendo en Colombia, pero es fraudulento

Este suplemento puede causar riesgo potencial de retención de líquidos. Foto: Pxhere

Es posible que en algunos locales comerciales que venden suplementos dietarios haya visto uno llamado “SUPER MAGNESIO & ASHAWAGANDHA”. Se comercializa con la promesa de que puede ayudar al sistema osteomuscular, puede mejorar la calidad del sueño y el sistema nervioso. Pero es mejor que no lo compre porque es un fraude.

Así lo acaba de indicar el Invima en una alerta sanitaria en la que advierte que ese producto no tiene el permiso que requieren ese tipo de artículos para ser vendidos. El “registro sanitario”, lo llaman.

Eso, en otras palabras, quiere decir que ninguna autoridad examinó si era un “suplemento” realmente o comprobó que sus ingredientes corresponden a los que indica la etiqueta. Es decir, no se sabe si es seguro y eficaz y, por tanto, puede poner en riesgo la salud de los consumidores.

“Los productos fraudulentos no cuentan con un registro sanitario, por lo tanto, no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores. Adicionalmente, se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de almacenamiento y transporte”, se lee en la alerta sanitaria.

Pero hay algo más, muy grave: la empresa Life Factors S.A., que, en teoría, produce el supuesto “suplemento”, no figura como “fabricante o importador y, tampoco posee certificación o autorización por parte del Invima para la fabricación de suplementos dietarios”, señala la entidad.

Según el Invima, utilizar “SUPER MAGNESIO & ASHAWAGANDHA” puede causar serios problemas para la salud de los consumidores. La lista es larga:

• Elevación de la circulación sanguínea, palpitaciones elevadas y enfermedades cardiacas.

• Nerviosismo, ansiedad y temblor.

• Problemas de insomnio, pesadillas y cansancio.

• Riesgo potencial de retención de líquidos, edema localizado o generalizado, alteración hormonal.

• Daños en órganos como la piel, lesiones cutáneas, riñones, hígado, piel y endocrino

La recomendación del Invima es sencilla: hay que verificar muy bien el registro sanitario de esos productos, especialmente cuando se compran en lugares que pueden causar dudas o cuando se adquieren en internet. Para hacerlo, basta entrar a este enlace.

Si alguien ha consumido ese producto, lo mejor es suspender su uso. Si presenta efectos adversos, hay que consultar al personal de salud.

