¡Ojo! Están vendiendo este suplemento como potenciador sexual, pero es fraudulento

Imagen del suplemento que se está comercializando en Colombia. Foto: Archivo particular

Esta semana, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) publicó una alerta sanitaria para advertir sobre un producto que se ha estado comercializando de forma fraudulenta en Colombia: Sangter, un suplemento que se vende como potenciador sexual. (Lea Fútbol escocés prohibirá a jugadores cabecear el día antes y después de los partidos)

Según la entidad, este producto no cuenta con un registro sanitario y, por tanto, quien lo ofrezca en el país, está haciéndolo de manera ilegal. No contar con este “permiso” que deben tener todos los medicamentos y alimentos para estar en el mercado colombiano, significa que aún no se puede garantizar su seguridad ni su eficacia a quienes lo consumen.

Basado en una alerta emitida por la FDA de Estados Unidos, tras hacer un análisis de laboratorio, el Invima señala que Sangter es un suplemento que está contaminado con sildenafil, el principal componente del viagra. Se trata de “un ingrediente que puede interactuar con los nitratos que se encuentran en algunos medicamentos recetados y puede reducir la presión arterial considerablemente, incluso poniendo en riesgo la vida”, dice la agencia sanitaria.

“A las personas con diabetes, presión arterial alta, colesterol alto o enfermedades cardíacas a menudo se les recetan nitratos. La presencia de sildenafil en el ‘Suplemento de energía Sangter’ hace que el producto sea un medicamento no aprobado, para el que no se ha establecido su seguridad y eficacia”, añade el Invima.

Sus recomendaciones para los consumidores son sencillas. Si alguien empezó a ingerir este producto, debe suspender su uso de inmediato y avisar al Invima o a las entidades de salud territoriales sobre el lugar donde lo están vendiendo. Si, además, presentó eventos adversos, debe reportarlo de manera inmediata en este enlace.

A las secretarías de Salud, el Invima les sugiere realizar “las actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia, donde potencialmente se puedan comercializar este producto”. También les pide tomar medidas para destruir los inventarios existentes.

