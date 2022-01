Ojo, no hay remedios caseros para ómicron: recomendaciones de la OMS

El uso de tapabocas y la vacunación, además del lavado constante de manos y la distancia social, siguen siendo las medidas para prevenir el covid-19 y hacerlo una enfermedad leve. Foto: Pixabay

El pasado viernes Colombia reportó 34.923 contagios de covid-19, un récord de contagios diarios desde que empezó la pandemia, superando al registrado el 26 de junio de 2021, cuando se reportaron 33.594 casos. El crecimiento se debe a la llegada y expansión de la variante ómicron que, como ya lo han señalado algunos estudios, tiene un alto riesgo de contagio, si bien su severidad es menor. Es muy posible que las personas que no se hayan infectado en anteriores olas ahora resulten contagiadas. En plena cuarta ola se hace necesario recordar que, al igual que con todas las variantes anteriores, no existen remedios milagrosos que curen o prevengan la infección por ómicron.

No la alivian los suplementos de vitaminas y minerales. La Organización Mundial de la Salud destaca que aunque los micronutrientes como las vitaminas D y C o el zinc son importantes para el buen funcionamiento del sistema inmune y en general son de gran valor para una buena salud y bienestar nutricional, no existe ninguna indicación sobre su uso como tratamiento para el Covid-19 en cualquiera de sus variantes.

Beber agua caliente, bañarse en agua caliente o comer ajo no previene el contagio por covid-19. Por extraño que resulte la siguiente aclaración, se hace necesaria: la OMS señala que los secadores de manos no matan el virus. Lávese las manos con jabón y séquelas moralmente, eso es todo.

No funciona tampoco para prevenir y mucho menos para curar el covid-19 añadir pimiento picante a la sopa que consume u a otras comidas. Este alimento, si bien puede ser sabroso, no tienen ningún efecto en el sistema inmune. Mantenga la distancia de al menos 1 metro respecto a otras personas y tenga una higiene excelente con lavado constante de manos. Sí es beneficioso para la salud tener una dieta equilibrada, una adecuada hidratación, hacer ejercicio de forma habitual y dormir bien.

Tampoco funcionan para prevenir o curar la covid-19 el uso de fármacos como la hidroxicloroquina y la cloroquina, recetados para tratar enfermedades como el paludismo. Los datos actuales, dice la OMS, señalan que el uso de estos medicamentos no reduce la mortalidad de los pacientes de covid-19 hospitalizados ni son de ayuda para las personas con síntomas moderados de esta enfermedad. La recomendación es que no los tome si un médico no se los receta para tratar las enfermedades para las que sus efectos sí están estudiados.

Pulverizar lejía u otros desinfectantes sobre el cuerpo o introducirlos en el organismo o beber metanol o etanol no solo no funciona para prevenir o curar el covid-19 sino que puede ser extremadamente peligroso y poner en riesgo su vida. Estas sustancias son tóxicas y el contacto con ellas irrita y daña la piel y los ojos. Beberlas puede provocar discapacidad o incluso la muerte. No solo no destruirían los virus presentes en el organismo sino que dañarían los tejidos y órganos internos. Para protegerse del Covid-19, desinfecte los objetos y superficies, especialmente los que toque a menudo.

Exponerse al sol o a temperaturas superiores a los 25 grados tampoco previene la enfermedad por coronavirus. La pandemia se está desarrollando de manera global, en países fríos y calurosos. Las pruebas científicas señalan que el virus se transmite en cualquier zona, incluidas las de clima cálido y húmedo. El frío, entonces, tampoco mata al virus, de hecho, la temperatura normal del cuerpo humano se mantiene en torno a 36,5° y 37°, con independencia de la temperatura exterior o de las condiciones meteorológicas.

Recuerde que lo único que funciona para fortalecer su sistema inmune frente a esta variante y a todas las anteriores de covid-19, es vacunarse. Además, mantener los cuidados que usted ya conoce: distancia social, uso de tapabocas y lavado constante de manos.