Las personas que hayan tenido covid-19, solo tienen que esperar 30 días desde la fecha de los síntomas o de la muestra para ponerse la dosis de refuerzo. Foto: Mauricio Alvarado

El Ministerio de Salud, a través de Leonardo Arregocés, director de medicamentos, elaboró una guía con diez preguntas y respuestas sobre la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna covid-19 en Colombia. Acá la replicamos para que despeje sus dudas. (Le sugerimos: Así está la ocupación de clínicas y hospitales tras la llegada de ómicron)

1. ¿Qué es un refuerzo de la vacuna covid-19?

Una vacuna de refuerzo contra el covid-19 es una dosis adicional de una

vacuna que se administra después de que la protección brindada por la(s)vacuna(s) original(es) ha comenzado a disminuir con el tiempo. “El refuerzo está diseñado para ayudar a las personas a mantener su nivel de inmunidad durante más tiempo. Así reactivamos la capacidad de prevenir la infección sintomática que se había perdido con las nuevas variantes delta y ómicron”, explica Arregocés.

2. ¿Quién puede recibir la dosis de refuerzo?

En Colombia, el Comité Asesor de Vacunas aprobó abrir vacunación de refuerzo en población mayor de 18 años que ya cuenta con esquema completo.

3. ¿Qué vacuna me puedo aplicar para la dosis de refuerzo?

Arregocés explica que la recomendación es utilizar la vacunación heteróloga, lo que quiere decir que se debe cambiar la plataforma sobre la que está desarrollada la vacuna que una persona recibió en su esquema inicial. “Minsalud recomienda que los que recibieron Pfizer, Moderna o Sinovac, se apliquen la AstraZeneca y las que recibieron un vector viral (Janssen o AstraZeneca), hagan el refuerzo con Pfizer o Moderna. No estamos usando casi la Sinovac, porque tiene perfil menos inmunogénico en adulto”, afirmó. (Le puede interesar: Minsalud anunció nuevas metas del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19)

4. ¿Cuáles son los tipos de vacunas?

Vector viral: Janssen y Astrazeneca.

MRNA: Moderna y Pfizer.

Virus inactivado: Sinovac.

5. ¿Por qué no usar la misma vacuna para la dosis de refuerzo?

“No es que no se pueda usar la misma vacuna, pero no es la mejor opción. Si después de hacer la explicación de los beneficios de la plataforma una persona decide no hacerlo, podría recibir la misma vacuna”, indica el director.

6. ¿Hay alguna combinación que no se pueda hacer?

No. No hay combinación que no se pueda hacer. Minsalud recomienda la de mejor protección según los últimos estudios. “Hay que recordar también que el refuerzo depende de tres factores: la indicación de Minsalud de vacunación heteróloga, el deseo de la persona y la disponibilidad. No todas están disponibles en la misma cantidad”, dice el experto.

7. ¿Por qué algunas vacunas no se están usando para la tercera dosis?

Janssen no se está usando en dosis adicionales, “pues como con una se completa el esquema, en aras de lograr una mayor eficiencia en el uso y vacunar rápidamente a los colombianos, se prioriza solo aplicarla en primeras dosis”, dijo Arregocés. Por otra parte, las vacunas de MRNA se están usando para completar esquemas ya iniciados o en población priorizada. “La disponibilidad de Pfizer es poca por lo que las estamos dejando para mujeres en estado de gestación. La de Moderna para iniciar esquemas y completar los de los jóvenes, pero se puede usar como refuerzo según disponibilidad”, agrega el director.

8. ¿Cuánto hay que esperar para aplicar la dosis de refuerzo si tuve covid-19?

“Las personas que hayan tenido covid-19, solo tienen que esperar 30 días desde la fecha de los síntomas o de la muestra”, dice.

9. ¿Algunas vacunas generan más malestar que otras en terceras dosis?

Arregocés informa que no hay evidencia contundente sobre esto, pero sí que en la medida que uno agrega dosis, los eventos después de la vacunación son más marcados. Esto, en la medida que la acumulación de dosis se asocia con más eventos adversos. “No es una vacuna o la otra, sino que ya el organismo se expone por tercera vez a una vacuna. Los reportes de eventos adversos son: dolor de cabeza, fatiga, cansancio, que en las 24 o 36 horas se resuelven. Ahora, sí hay algunas diferencias: quienes reciben Sinovac reportan menos tipo de malestar. Las de vector viral y las de MRNA suelen tener más”, concluye.

10. ¿Cuándo puedo aplicármela la dosis de refuerzo?

Minsalud redujo el tiempo de espera de 6 meses a 4 meses desde que completó el esquema de vacunación, es decir, recibió la segunda dosis o la dosis única de Janssen. (Lea también: Pruebas caseras que detectan covid-19: ¿necesarias en Colombia?)