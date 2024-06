Olas de calor: los efectos que podría tener en la salud de las personas

Casi 62.000 personas murieron el verano pasado en Europa por la ola de calor. Foto: AFP - TIZIANA FABI

Hace unas semanas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que las temperaturas “se dispararán” este verano en toda Europa, justo en las semanas en las que se está llevando a cabo la Eurocopa de fútbol, los Juegos Olímpicos de París y los Juegos Paralímpicos.

Ante esta alerta, la OMS lanzó la campaña ‘#KeepCool’, con el objetivo de crear conciencia sobre los peligros del calor extremo y ofrecer orientaciones sencillas sobre cómo mantenerse a salvo. Entre las recomendaciones que entrega la OMS está mantenerse alejado del calor, evitando salir durante las horas más calurosas del día y mantener fresco el hogar, aprovechando el aire nocturno para refrescar la casa y utilizando persianas o contraventanas y apagando el mayor número posible de aparatos eléctricos.

La organización también recuerda la importancia de mantenerse hidratado, evitando las bebidas azucaradas, alcohólicas o con cafeína por su efecto deshidratante en el organismo, y llevar ropa ligera. Además, llaman a vigilar a familiares, amigos y vecinos que pasan “mucho tiempo solos”.

Pero, ¿cuáles son los efectos que tienen las olas de calor en el cuerpo humano? Un informe que publica cada año The Lancet Countdown on health and climate change, en el que participaron más de 100 expertos y 52 organizaciones, se dio a la tarea de analizar las amenazas del cambio climático a la salud humana, relacionadas con el aumento de temperaturas, contaminación del aire y enfermedades infecciosas.

En el caso puntual del aumento de la temperatura, el informe señaló que provocó un incremento de un 80 % en el número de personas mayores de 65 años que murieron entre las décadas de 19991-2000 y 2013-2022. De acuerdo con sus estimaciones, para 2050 la cantidad de personas que morirán a causa del calor aumentará cinco veces más en un escenario de que suba la temperaturas a 2° Celsius.

Entre los efectos que puede provocar este aumento en la temperatura, dice el informe, está que, cuando el cuerpo se calienta, los vasos sanguíneos se abren. Ese proceso conduce a una presión arterial más baja y el corazón tiene que trabajar más para empujar la sangre por todo el cuerpo. Una consecuencia de esto es que los pies o tobillos se hinchen o se puede presentar sarpullido con picazón.

Otra de las consecuencias en la salud de la presión arterial baja es la del agotamiento, mareo, náuseas, convulsiones, desmayo, calambres musculares, dolores de cabeza o sudoración intensa. Como lo retoma la BBC en uno de sus artículos, la sudoración intensa podría provocar que se “pierdan líquidos y sal que son fundamentales para el cuerpo”.

Si la persona llega a presentar una presión demasiado baja, puede sufrir un ataque cardíaco. Esto se debe a que el cuerpo humano pretende mantener una temperatura promedio de 37°C. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos (CDC), las altas temperaturas también provocan que sea más difícil concentrarse y hacer tareas difíciles.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺

El próximo mes tendremos al aire “En foco”, el newsletter de la sección de video de El Espectador. En este espacio podrán encontrar el resumen de todos nuestros contenidos multimedia: documentales, entrevistas, podcasts y formatos como La Pulla, El Meollo, Claroscuro, entre otros. Si desea suscribirse, puede ingresar a este link y dejarnos sus datos.