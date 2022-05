OMS confirmó 80 casos de viruela de los monos. Pero debe saber esto para no alarmarse

Virus de la viruela del mono. Foto: Wikimedia Commons

Por los nuevos casos de la viruela de los monos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) convocó a una reunión extraordinaria para discutir sobre este brote. Esta enfermedad es una zoonosis viral, es decir, un virus trasmitido de los animales a los humanos, endémica de África occidental y central. La transmisión del virus puede ocurrir por contacto directo con sangre, fluidos corporales o lesiones cutáneas o mucosas de animales que estén infectados.

Tras convocar a la reunión, la OMS explicó que “hasta ahora se ha informado en 11 países que normalmente no tienen la enfermedad”, incluidos Estados Unidos, España, Reino Unido, Francia, Suecia, Portugal e Italia. “La OMS está trabajando con estos países y otros para ampliar la vigilancia y brindar orientación”. En total, hay alrededor de 80 casos confirmados y 50 por confirmar.

La Organización explica que un paciente se recupera entre 2 a 4 semanas. Esta viruela se propaga de diferentes maneras, como el contacto físico con alguien con síntomas, el contacto con cosas contaminadas con el virus (ropa de cama, toallas, ropa, etc.), por medio de la saliva y gotitas respiratorias. El contagio a humanos es inusual y, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., la transmisión entre humanos se da principalmente a través de “gotitas respiratorias”, por lo que “se requiere un contacto cara a cara prolongado”. (Lea: Detectan casos de “viruela de los monos” en Europa. ¿De qué se trata?)

La OMS también advierte que “la viruela del mono se propaga de manera diferente al covid-19″ y que “si bien el contacto físico cercano es un factor de riesgo, no está claro en este momento si la viruela del simio se puede transmitir específicamente a través de rutas de transmisión sexual”.

Aunque no hay una vacuna específica para la viruela de los monos, científicos señalan que reducir el contacto con las personas infectadas es una importante medida de protección, además de que, por ejemplo en Reino Unido, han señalado que es poco probable que haya un gran brote. “Sería muy inusual ver algo más que un puñado de casos en cualquier brote, y no veremos niveles de transmisión al estilo de Covid-19″, afirmó Michael Head, experto en salud pública de la Universidad de Southampton, para el medio inglés Daily Mail.

En Sudamérica aún no hay casos confirmados y el último brote en el continente fue en 2003 en Estados Unidos. Según el Instituto Nacional de Salud no se trata un virus nuevo en el mundo y Colombia fortalecerá el sistema de vigilancia para poder monitorear cualquier posible situación. Además, el INS explica que aunque la viruela de los monos está generando preocupación en la opinión pública, es más grave lo que pasa con un virus como el sarampión, que es altamente contagioso. “Recordemos que el sarampión lo tenemos alrededor, hay casos en Estados Unidos, Brasil y Venezuela. Además, se propaga eficientemente humano a humano por vía respiratoria”. (Lea: “La viruela del mono no es un virus nuevo”: Instituto Nacional de Salud)

Los síntomas típicos de esta viruela incluyen erupción con ampollas en la cara, manos, pies, ojos, boca, genitales, fiebre, dolores de cabeza y musculares, baja energía y ganglios linfáticos inflamados.