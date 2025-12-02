OMS mantiene la hoja de coca al nivel de la heroína y la cocaína. Decisión recibe críticas

La OMS vincula la hoja de coca con el mercado ilícito de cocaína. Organizaciones responden que la decisión no tiene en cuenta los derechos de los Pueblos Indígenas. Foto: Begi Valentina Rojas Duarte

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió mantener la hoja de coca en la categoría que agrupa sustancias como la cocaína y la heroína, que requieren las mayores medidas de control. Se trata de la Lista I de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, en la cual se sigue encontrando la hoja de coca, pues la OMS determinó que su fácil conversión en cocaína y el aumento de la producción mundial de dicha droga implican riesgos para la salud pública.

La decisión llega luego de una petición presentada por Bolivia en 2023, que fue apoyada por Colombia, para reconsiderar la clasificación. Tras la evaluación del Comité de Expertos en Farmacodependencia (ECDD) de la OMS, la agencia de noticias EFE conoció el informe del organismo, en el cual estimó que no hay evidencia científica suficiente para cambiar la hoja de coca de categoría.

La OMS resaltó que en una hectárea se pueden producir alrededor de 4,2 toneladas de hoja de coca, y que cada tonelada permitiría obtener casi 1,4 kilos de base de cocaína. Además, según los expertos de la organización, “la obtención de pasta de coca a partir de la hoja de coca y la purificación de las distintas formas de cocaína a partir de la pasta de coca son procesos sencillos y no requieren conocimientos especializados”.

De ese modo, el informe subrayó el vínculo entre la planta y la producción y comercialización de cocaína, y recordó que una sustancia debe someterse a fiscalización internacional si es fácilmente “convertible” y rentable en una droga. “En ese contexto, el Comité consideró que reducir o eliminar los controles internacionales existentes sobre la hoja de coca podría suponer un riesgo especialmente grave para la salud pública”, concluyeron los especialistas de la OMS.

Los “peros” a la clasificación de la OMS

Después de que se conociera la decisión de la OMS, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés), que reúne a alrededor de 200 organizaciones de todo el mundo, se pronunció y expresó su “profunda consternación” ante las recomendaciones del ECDD.

A ojos del Consorcio, la determinación de la OMS “ignora evidencia clara de que, en su forma natural, la hoja de coca representa riesgos mínimos para la salud, dejando de lado milenios de conocimientos indígenas al afirmar que no existe una “base sólida” para su uso terapéutico”. El IDPC también señaló que no se tuvieron en cuenta los derechos de los Pueblos Indígenas, reconocidos internacionlamente, a la autodeterminación, al uso de sus recursos naturales y a preservar su cultura, sus medicinas tradicionales y sus prácticas de salud. Además, refutó que la producción de cocaína requiere un procesamiento químico complejo y grandes cantidades de hoja.

“El retiro de la hoja de coca de la lista aplicaría únicamente a la hoja en su forma natural; la cocaína seguiría estando estrictamente prohibida. Los Estados seguirían obligados a criminalizar el cultivo destinado a la producción de cocaína, aunque podrían autorizar el cultivo de coca con fines tradicionales, medicinales o industriales”, subrayó el Consorcio. En ese sentido, hizo un llamado a los Gobiernos para que impugnen la recomendación de la OMS y busquen alternativas.

En el caso de Colombia, ciertos sectores también han planteado sus inquietudes. Hace poco más de un mes, DeJusticia planteó que si la OMS mantenía a la hoja de coca en la Lista I, sería el escenario “más preocupante”. “La actual clasificación de la hoja de coca no solo es problemática por los argumentos que la sostienen, sino también porque los controles estrictos a los usos de esta planta limitan la capacidad de generar conocimiento científico”, apuntó. De acuerdo con DeJusticia, la hoja de coca, con bajo impacto en la salud pública, no debería clasificarse junto a otras sustancias, como la heroína, que pueden generar alto grado de dependencia.

