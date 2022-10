ONU: 19.000 haitianos se encuentran en nivel ‘más alto’ de inseguridad alimentaria

Los problemas de hambruna se concentran en el barrio Cité Soleil. EFE/ Carvens Adelson Foto: EFE - Carvens Adelson

En un informe publicado este viernes, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU alertó que 19.000 haitianos en uno de los barrios más pobres de Puerto Príncipe, capital del país, están sufriendo el ‘nivel más alto’ de inseguridad alimentaria.

“19.000 personas en Cité Soleil enfrentan una catástrofe porque no tiene suficiente de comer (...) Esto significa que probablemente solo tienen una comida al día, y que no tienen las proteínas, las verduras frescas y otros nutrientes esenciales que la gente necesita para sobrevivir”, indicó el director del PMA para Haití, Jean-Martin Bauer, en una rueda de prensa. (También puede leer: Regular el cannabis: que no se nos escape la discusión sobre salud pública)

Es la primera vez que tantas personas del país están en la fase más elevada de inseguridad alimentaria. Esta fase es la fase cinco, según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (CIF), que describe la gravedad de emergencias alimentarias. En la fase cinco, hambruna, los hogares “sufren de una extrema falta de alimentos y/u otras necesidades básicas aun poniendo en práctica todas las estrategias de afrontamiento. Se evidencia inanición, muerte, indigencia y un nivel de malnutrición aguda extremadamente crítico”.

Bauer indicó que Haití está enfrentado a una “catástrofe humanitaria”. El país también está enfrentando un brote de cólera, que hasta el momento deja 18 muertos y 32 casos confirmados. El epicentro del contagio, dijo la OMS, también está concentrado en Cité Soleil, uno de los barrios más pobres de Puerto Príncipe.

La OPS advirtió que esa zona de la capital enfrenta problemas de orden público, por la presencia de bandas criminales, y que también tiene un acceso limitado a agua potable, lo que ha facilitado la expansión de la enfermedad por medio de agua y comida contaminada. (Le puede interesar: Signos de demencia se podrían detectar hasta nueve años antes del diagnóstico)

El informe reveló que la región del Caribe, en general, enfrenta grandes problemas de inseguridad alimentaria, que se han agravado en los últimos años. La gran conclusión del documento es que se estima que 4.1 millones de personas del Caribe angloparlante tienen inseguridad alimentaria, lo que representa “un aumento dramático” de la cifra reportada en febrero de este año.

“Estamos observando tendencias preocupantes en la región, con personas que venden sus activos y utilizan sus ahorros para satisfacer las necesidades básicas. Esto era algo inédito en la región”, dijo Regis Chapman, Representante y Director de la Oficina Multipaís del WFP en el Caribe. “Estas estrategias negativas para hacer frente a la situación son insostenibles, y tememos que estas medidas a corto plazo conduzcan a un nuevo aumento del número de personas que no pueden satisfacer sus necesidades alimentarias diarias”.

