OPS hace un llamado a reforzar vacunación y vigilancia ante aumento de casos de tosferina

Imagen de referencia. Los niños son especialmente vulnerables ante la tosferina. Foto: MAURICIO ALVARADO

La Organización Panamericana de Salud (OPS) hizo un llamado a fortalecer la vacunación contra la tosferina, tras el creciente número de casos en varios países de la región. “La enfermedad ha resurgido con fuerza en las Américas. Mientras en 2023 se notificaron 4.139 casos, en 2024 la cifra ascendió a 43.751. En los primeros siete meses de 2025, nueve países han reportado más de 18.595 casos y 128 defunciones”, comunicó la entidad.

Cabe recodar que en el caso de Colombia, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), con corte al pasado 20 de junio, se habían confirmado 427 casos y siete fallecidos por tosferina en 2025. Esta infección respiratoria contagiosa, causada por la bacteria Bordetella pertussis, puede afectar a todas las personas, pero implica un riesgo especialmente grave para los bebés y niños pequeños, ya que su vida puede estar en riesgo si no se diagnostica y se trata a tiempo.

Es por ello que la OPS también recordó la importancia de fortalecer los sistemas de vigilancia ante la enfermedad. Su preocupación fue compartida durante una reunión con la Red Latinoamericana y del Caribe de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos (ReLAVRA+), donde expertos de Colombia, México, Brasil y Perú presentaron hallazgos recientes, así como métodos para detectar cepas resistentes y e vigilancia y respuesta.

“La vacunación, la vigilancia y el uso responsable de los antibióticos son fundamentales para evitar que la tosferina vuelva a convertirse en una amenaza grave de salud pública”, afirmó Pilar Ramón-Pardo, jefa del Programa Especial de Resistencia Antimicrobiana de la OPS. “Aún estamos a tiempo de contener este problema, pero necesitamos actuar: aumentar la cobertura vacunal, fortalecer la detección temprana y mejorar nuestra capacidad de respuesta ante brotes”.

Sin embargo, la OPS destacó un desafío: las mutaciones genéticas en la bacteria, particularmente en el gen 23S rRNA, están reduciendo la eficacia de los medicamentos que se usan para tratar a los pacientes. Es probable, según la organización, que durante la pandemia de COVID-19, el uso extensivo e inadecuado de antibióticos (como la azitromicina) contribuyera a que aparecieran cepas resistentes de Bordetella pertussis. “Existe el riesgo de una propagación más amplia si no se refuerza la respuesta sanitaria”, alertó la OPS.

Esto se vuelve aún más preocupante teniendo en cuenta que, durante la pandemia, las coberturas regionales de la primera dosis de la vacuna contra la tosferina (DPT1) y la tercera (DPT3) cayeron a mínimos históricos: 87% y 81% en 2021, respectivamente. Aunque en 2023 se observó una recuperación parcial (del 90% y 88%), seguía estando por debajo del 95% recomendado por la OPS.

La organización instó a que la vacunación, además de estar dirigida a los niños, también se enfoque en las mujeres embarazadas, especialmente en zonas donde hay brotes, y en el personal de salud que está en contacto con recién nacidos. En suma, subrayó la importancia de fortalecer los “laboratorios nacionales de referencia con métodos de diagnóstico confiables y estandarizados para detectar la resistencia de manera oportuna y guiar la respuesta de las autoridades de salud”.

