Otro estadounidense se contagia con ébola: fue trasladado a Alemania

Personal de salud en Bunia, una de las ciudades más afectadas por el actual brote de ébola. Foto: EFE - STRINGER

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El brote de ébola, causado por el virus Bundibugyo, que está enfrentando el Congo aún no se ha podido contener y la situación, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) continúa siendo crítica. Una de las razones, como lo dijo ese organismo este lunes, 14 de julio, es que cuenta con menos de la mitad de los recursos que requiere para atender la emergencia.

“Este brote requiere recursos a la altura de la magnitud de los desafíos a los que nos enfrentamos. Y esta no es una carga que la República Democrática del Congo (RDC) pueda soportar sola”, dijo Chikwe Ihekweazu, jefe del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, a la agencia Reuters.

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Hasta este momento, de acuerdo con la OMS, hay, al menos, 1.926 personas infectadas y 702 fallecidas en la RDC por el virus Bundibugyo, para el cual aún no hay vacunas.

Uno de los pacientes que se contagió recientemente fue un ciudadano estadounidense. Es el segundo que se enferma en este brote que amenaza con ser uno de los más graves. El más escalofriante, hasta el momento, fue el que hubo entre 2014 y 2016, que dejó más de 28.600 personas infectadas y más de 11.300 fallecidos.

De acuerdo con el diario The Washington Post, el paciente de Estados Unidos es un empleado de una organización evangélica cristiana que se encontraba en la ciudad de Bunia, una de las más afectadas por el brote en la República Democrática del Congo.

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Tras enfermar fue trasladado a Alemania para recibir atención médica, pues el Gobierno de EE.UU. no ha permitido que pacientes infectados ingresen al país. En este momento está en el Hospital Universitario de Frankfurt, donde ha respondido bien al tratamiento.

“Su estado es estable y está recibiendo una excelente atención médica en la unidad de aislamiento especial del hospital”, señaló Samaritan’s Purse, como se llama la organización cristiana a la que pertenece.

Sin embargo, aún no hay precisión sobre la manera en que se contagió, pues el paciente no hizo parte del grupo que brindó atención directa a otros ciudadanos que estaban enfermos de ébola.

Mientras tanto, el Grupo de Vacunas de la Universidad de Oxford ya empezó el primer ensayo clínico en humanos de una vacuna contra el virus Bundibugyo.

¿Qué virus causan el ébola?

Según los CDC de Estados Unidos, el ébola es una enfermedad causada por un grupo de virus conocidos como ortoebolavirus, que fueron descubiertos en 1976 en la República Democrática del Congo y se encuentran, principalmente, en el África subsahariana.

Hay cuatro tipos de virus que causan la enfermedad en los seres humanos:

El virus del Ébola (especie Orthoebolavirus zairense ), que causa la enfermedad del virus del Ébola.

El virus Sudán (especie Orthoebolavirus sudanense ), que causa la enfermedad del virus Sudán.

El virus del bosque de Taï (especie Orthoebolavirus taiense ), que causa la enfermedad por el virus del bosque de Taï.

El virus Bundibugyo (especie O rthoebolavirus bundibugyoense ) causa la enfermedad por virus Bundibugyo, que es el que tiene con los pelos de punta al personal de salud en Uganda y la República Democrática del Congo.

Además, señalan los CDC, se han identificado otro par de virus que no han causado, hasta el momento, enfermedad en personas:

El virus Reston (especie Orthoebolavirus restonense) y el virus Bombali (especie Orthoebolavirus bombaliense ).

¿Cómo se propaga el ébola y cuánto dura la enfermedad?

El ébola suele contagiarse por medio de los fluidos corporales de una persona infectada, ya sea enferma o fallecida.

Por eso, las autoridades recomiendan evitar cualquier contacto con sangre, orina, heces, saliva, sudor, vómito, leche materna, líquido amniótico, semen y fluidos vaginales de personas enfermas. También con la ropa o las sábanas que hayan podido estar en contacto con el paciente.

Algunas personas también pueden contraer la enfermedad por contacto con un animal infectado, como un murciélago o un primate no humano, que suelen ser los reservorios de los virus.

¿Qué síntomas presenta alguien con ébola?

De acuerdo con la página de los CDC, una persona puede “empezar a sentirse mal entre 2 y 21 días después del contacto con un ortoebolavirus. Sin embargo, en promedio, los síntomas comienzan entre 8 y 10 días después de la exposición.

Primero, los pacientes suelen presentar “síntomas secos” como fiebre, dolores y molestias en músculos y articulaciones, dolor de cabeza intenso, debilidad y fatiga.

Pero, tras cuatro o cinco días, la enfermedad suele empeorar y puede causar pérdida de apetito, sangrado, náuseas, dolor abdominal y diarrea y vómito. También puede haber erupción cutánea y convulsiones.

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