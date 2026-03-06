Pacientes piden a la CIDH intervenir por la “vulneración” del derecho a la salud en Colombia

Pacientes en Cali en 2025, mientras hacían fila para reclamar sus medicamentos. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Este viernes, 6 de marzo, varias organizaciones de pacientes radicaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el propósito de que este organismo intervenga en lo que, a su parecer, es una “vulneración del derecho fundamental a la salud en Colombia”.

La solicitud fue hecha, señalan en un comunicado, por Yolima Méndez, representante Legal de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma (Funcolombiana); por Sor María Inés Delgado, directora de la Asociación de Enfermos Hepáticos y Renales, y por el abogado Juan Carlos Bernal Pérez.

Para los representantes de estas organizaciones, “la actual situación del sistema de salud configura un riesgo inminente para la vida de miles de pacientes, especialmente aquellos que dependen de tratamientos continuos, medicamentos especializados y atención oportuna”.

A su parecer, el país está atravesando por una “crisis profunda” en su sistema de salud, que “pone en riesgo la vida, la dignidad y la integridad de miles de pacientes en todo el país”.

Entre los hechos que enumeran para justificar su decisión, se encuentra el “cierre masivo de servicios médicos, la insolvencia financiera de múltiples EPS, la congestión estructural en los servicios de urgencias y la interrupción de tratamientos de alto costo”.

“Los pacientes no pueden seguir en una espera inhumana que no se compadece de su condición de salud”, señaló, a través del comunicado, Yolima Méndez.

Una de las situaciones que más les preocupa es la escasez de medicamentos, pues, señalan, está poniendo en aprietos a pacientes “con enfermedades de alto riesgo como el cáncer”.

La radiografía del acceso a medicamentos, según la Defensoría

De hecho, en noviembre del año pasado, la Defensoría del Pueblo publicó un informe en el que hace una completa radiografía de lo que está sucediendo respecto al acceso de medicamentos en diferentes puntos del país.

Entre los hechos que incluyó en el documento, había uno que ayudaba a dimensionar la magnitud del problema: de las poco más de un millón de tutelas que se han radicado desde el año 2020, el 36,82 % corresponde a tutelas relacionadas con la entrega inoportuna de medicamentos o insumos médicos.

Según la Defensoría, la “tasa de reclamos de la Supersalud aumentó un 34,2% entre 2024 y 2025. Este año registró cerca de 685.000 reclamos por medicamentos, la mayoría incluidos en el Plan de Beneficios (PBS)”.

Además, en la Defensoría también creció el número de quejas recibidas relacionadas con el derecho a la salud. Entre 2022 y lo que va de 2025 ha recibido 35.000 quejas, es decir, un 32% más que en 2023. Solo entre enero y agosto de 2025 ha habido “cerca de 28.000 quejas radicadas”.

En esa oportunidad, la Defensoría del Pueblo también llamó la atención sobre un asunto que es crucial en el acceso a medicamentos: el gasto de bolsillo, es decir, la plata que están teniendo que sacar los colombianos de su billetera para acceder a medicinas.

El departamento en el que ese gasto fue más alto es Guaviare, donde es del 35,6%. Le seguía Arauca, donde era del 35,1 %; Putumayo (26,6 %), Tolima (25,6 %) y Huila (25,09 %).

