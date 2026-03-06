Los departamentos donde el Invima puso más multas en 2025: suman más de COP 6 mil millones

Medicamentos fue el grupo en el que más hubo sanciones en 2025. Foto: Clínica Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) publicó un comunicado en la mañana de este viernes, 6 de marzo, en el que revela los departamentos en los que puso más multas en 2025 por incumplimiento de las normas sanitarias colombianas.

En total, el Invima puso multas por un valor de COP 6.058 millones, “como resultado de investigaciones administrativas sancionatorias por incumplimientos a la normatividad sanitaria vigentes”, señala.

(Lea El mal “timing” para que Nueva EPS reciba más de 2 millones de afiliados nuevos)

Cundinamarca fue el departamento donde hubo más sanciones. Allí se concentró el 44,2 % de las multas de todo el país. ¿Su valor? COP 2.600 millones.

En el segundo lugar está Antioquia, con el 15,1 % de las multas impuestas por el Invima. El tercer puesto lo ocupó Valle del Cauca (8,3 %).

“En conjunto, estos tres departamentos concentraron el 67,7 % del valor total de las multas”, resume la entidad.

(Lea La lista completa de los 136 esmaltes semipermanentes que ya no pueden venderse en Colombia)

“Córdoba (7,9 %), Santander (5,4 %) y Atlántico (4,4 %) también registraron una participación relevante en el consolidado nacional. En contraste, Casanare y La Guajira presentaron la menor incidencia, con el 0,3 % del total”, señala.

¿En cuáles sectores se impusieron más multas?

El sector que, de lejos acaparó la mayoría de las multas fue el de medicamentos. En ese grupo de concentró el 51 % de las sanciones, cuyo valor fue de COP 3.060 millones.

Para el Invima, se trata de “una proporción que refleja el potencial riesgo para la salud pública asociado a este tipo de incumplimientos”.

En ese grupo, hubo casos relacionados con “productos fitoterapéuticos por fabricar y comercializar artículos fraudulentos sin registro Sanitario”. Así mismo, impusieron sanciones en los bancos de sangre, por aseguramiento de la calidad.

Igualmente, hubo multas relacionadas con ilegalidad en dispositivos médicos y con irregularidades en el etiquetado e ilegalidad en productos cosméticos, de aseo, higiene y limpieza.

“Cosméticos, dispositivos médicos, plantas de beneficio y derivados cárnicos registraron una menor participación en el valor de las multas”, señala la entidad en el comunicado.

El otro sector en el hubo una buena cantidad de sanciones fue el de alimentos y bebidas y derivados lácteos. Juntos concentraron el 27 % de las multas sanitarias que puso el Invima en el 2025.

En ese grupo hubo infracciones asociadas, principalmente, a las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), “así como deficiencias en las condiciones higiénico-sanitarias exigidas en plantas de beneficio”.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺