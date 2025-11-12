Países acuerdan eliminar amalgamas dentales con mercurio

Las amalgamas dentales son un material de relleno para las caries que se crea al mezclar mercurio líquido con otros metales. Foto: GettyImages

La Sexta Conferencia de las Partes (COP6) del Convenio de Minamata sobre el Mercurio de las Naciones Unidas, que se realizó en Ginebra, Suiza, terminó con 22 decisiones encaminadas a proteger la salud humana y del medio ambiente frente a la contaminación por este metal tóxico.

Uno de los principales logros de la reunión fue el acuerdo para eliminar la fabricación, importación y exportación de amalgamas dentales (la pasta empleada para crear empastes) con mercurio para 2034. La decisión fue calificada como un hito histórico para el Convenio que ha sido ratificado por cerca de 150 países, incluido Colombia.

“Este acuerdo, basado en la ciencia y con plazos definidos, representa un paso decisivo hacia la eliminación total del uso de mercurio en odontología y un futuro más seguro para todas las comunidades”, sostuvo la Convención.

Otro de los acuerdos fue el de intensificar los esfuerzos mundiales para eliminar los productos para aclarar la piel que contienen mercurio. Eso incluye mejorar la aplicación de la ley y la cooperación con la Organización Mundial de la Salud y otros socios para frenar el comercio ilegal de estos productos.

Sobre la minería artesanal y de pequeña escala de oro, la Convención solicitó a la Secretaría que, en coordinación con las iniciativas internacionales pertinentes, explore cómo la transparencia y la certificación de la cadena de suministro pueden reducir el uso de mercurio y mejorar la rendición de cuentas de compradores e intermediarios en todo el comercio de oro.

El encuentro se llevó a cabo entre el 3 y el 7 de noviembre, y reunió a más de 1.000 participantes presenciales y a casi 4.000 espectadores en línea. En representación de Colombia, una coalición de organizaciones de la sociedad civil, junto con líderes indígenas del bioma amazónico, presentó una serie de recomendaciones para enfrentar los graves impactos del mercurio en la Amazonía.

Los representantes denunciaron que la minería ilegal de oro ha provocado una crisis humanitaria y ambiental sin precedentes. De acuerdo con la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), al menos 200 toneladas de mercurio habrían sido traficadas desde México hacia Colombia, Bolivia y Perú entre 2019 y 2025, alimentando economías ilícitas, la deforestación y la violencia en territorios amazónicos.

El grupo, conformado por la Alianza Amazónica para la reducción de los impactos de la Minería de Oro (AARIMO) y el Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí, presentó ante los Estados Parte diferentes medidas prioritarias para fortalecer la lucha contra la contaminación por mercurio. Entre ellas, la necesidad de fijar una fecha límite vinculante para prohibir su uso en la minería artesanal y de pequeña escala, dado que sigue siendo permitido a la luz del tratado, a pesar de la contaminación que ha generado.

El Convenio de Minamata sobre el mercurio es un tratado internacional que ayuda a los países a controlar, reducir y eliminar el mercurio en todas sus etapas. Recibe su nombre de la bahía de Minamata, en Japón, donde, a mediados del siglo XX, las aguas residuales industriales contaminadas con mercurio envenenaron a miles de personas, provocando graves daños a la salud conocidos como la “enfermedad de Minamata”. Desde su entrada en vigor el 16 de agosto de 2017, las Partes han colaborado para controlar el suministro y el comercio de mercurio, reducir su uso, emisiones y liberaciones, así como sensibilizar a la población sobre los riesgos de este metal.

