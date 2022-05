Panamá también detecta caso de hepatitis de origen desconocido que afecta a niños

Panamá y Argentina son los países latinoamericanos que han detectado casos. Foto: piqsels

Las autoridades sanitarias de Panamá detectaron en su territorio el primer caso de la hepatitis que afecta a niños y que tiene un origen desconocido. La Organización Mundial de la Salud ha reportado, al menos, 230 contagios en el mundo. (Le puede interesar: Los niños dejarán de usar tapabocas. ¿Se cierra el debate?)

Se trata de un menor de dos años, residente en la zona este de la provincia de Panamá, quien se encuentra fuera de peligro tras ser hospitalizado, explicó en un comunicado la jefa nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Lourdes Moreno.

La detección fue realizada por el Instituto Conmemorativo Gorgas, entidad de investigación científica y referente en Panamá. Moreno detalló que “se trata de hepatitis F40-41, que corresponde precisamente a la alerta emitida por la OMS/OPS”. En otras noticias de Salud: Alerta en el mundo por salmonella en huevos Kinder. Colombia no está entre afectados)

“Ante este caso, se ha intensificado la vigilancia epidemiológica y ya se remitió la alerta de vigilancia a todas las instalaciones sanitarias” del país, manifestó la funcionaria.

En abril, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta ante la aparición de casos de hepatitis aguda y grave de origen desconocido, en varios países, en menores de edad.

¿Qué es la hepatitis y por qué esta es inusual?

La hepatitis, según explican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), es una inflamación del hígado. Las causas pueden variar, ya que pueden tener que ver con el consumo excesivo de alcohol, drogas o medicamentos, pero también con virus. Específicamente, se suele tratar de los virus de la hepatitis A, B, C, D y E.

Esta hepatitis produce ictericia (amarillez de la piel), diarrea, vómitos y dolores abdominales. Algunos casos han requerido un trasplante de hígado y al menos cuatro niños han fallecido.

¿Por qué, en esta ocasión, son inusuales? Hay, principalmente, tres razones. La primera es que de por sí no es común que un menor que antes estaba completamente sano presente hepatitis aguda. La segunda, es que los nuevos casos que está detectando la OMS no parecen estar relacionados con los virus de la hepatitis A, B, C, D y E.

Finalmente, parece haber un incremento rápido de casos. En Escocia, por ejemplo, se reportaron 12 casos solo entre los meses de marzo y abril, cuando en promedio, según el medio Live Science, durante todo un año en este país se solían registrar solo cuatro casos.

Las autoridades sanitarias en Estados Unidos investigan si el origen podría ser un patógeno común llamado adenovirus 41, pero aún no hay claridad. De hecho, Según la OMS, la hipótesis más sonada, es que estos casos de hepatitis podrían estar relacionados con un virus conocido como adenovirus que, aunque, generalmente, afecta las vías respiratorias, en algunos casos llega al sistema digestivo.

Lo que sí están analizando con mayor lupa los investigadores es si las condiciones que generó la pandemia, - como menos contacto entre personas y mayor aislamiento de los menores - podría estar relacionado con el aparente disparo de estos casos de hepatitis. De hecho, entre las hipótesis que está barajando el NHS, el sistema de salud de Reino Unido, según un reporte técnico que publicó hace un par de semanas, es que los menores pueden ser ahora más susceptibles al adenovirus, por lo que no estuvieron expuestos a este durante la pandemia.

