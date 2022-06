Papás, la viruela del mono es muy poco probable en niños. Piensen primero en varicela

Viruela de mono. Foto: Pixabay - Ivan Balvan

Como era previsible, Colombia confirmó en las últimas horas tres casos de viruela del mono o viruela símica. Para entender y dimensionar un poco más la situación, hay que partir de dos puntos. Primero, se trata de una enfermedad que está muy relacionada con los viajeros. Personas que van al exterior y estando fuera del país tienen un contacto con animales, especialmente simios, o con otras personas que tengan el virus. De hecho, los casos confirmados en Colombia son de adultos con antecedentes de viajes a Europa.

En segundo lugar, es importante señalar que se trata, en inicio, de una sintomatología y afectación similar a la que produce la varicela, por ejemplo, y con una duración de alrededor de 14 días. “Lo importante es que si yo llego a tener ampollas en la piel que no tengan una causa fácilmente explicable, consulte al médico porque muy posiblemente el médico va a evaluar ese antecedente de viaje para tratar de configurar si obedece a un caso. Este virus no es algo que ya esté en la comunidad, es algo que está circunscrito a casos importados”, explica Franklyn Prieto, director de vigilancia en salud pública del INS.

Viruela del mono y la varicela: diferencias y similitudes

Prieto hace un llamado a diferenciar la viruela del mono de la varicela o, incluso, del sarampión. Es habitual que cuando se cierran los ciclos escolares alrededor de la segunda semana de junio, se presente un pico de casos de varicela en niños que regresan a sus casas. Esos casos se reducen debido a que, precisamente, cuando los menores están en sus hogares, la transmisión se corta, pero crecen cuando regresan al colegio.

“La viruela símica ocurre especialmente en adultos. A veces escuchamos a los padres preocupados por los niños que están teniendo brotes. Eso seguramente es una varicela o incluso un caso de importación de sarampión. En este grupo de población hay que pensar más en esto último que en la viruela. Todavía es una enfermedad de adultos”, señala Prieto.

¿Qué pasa si se declara la viruela del mono emergencia global?

La OMS está revisando actualmente si declara a la viruela símica como una emergencia global de salud, pero esa declaratoria, en caso de llegar, no cambia mucho lo que está haciendo Colombia. El INS dio lineamientos a los servicios de salud y reforzó la vigilancia desde el pasado 19 de mayo, lo que justamente ha permitido detectar estos tres casos. “Lo que haría la declaratoria es producir un llamado aún más enérgico a efectuar vigilancia en todos los países, pero eso no tiene porqué significar un agravamiento de la situación”, explica el doctor Prieto, que pone como ejemplo la emergencia global sobre el Ébola.

El 17 de julio de 2019 la OMS declaró como una Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional la enfermedad por el virus del Ébola en la República Democrática del Congo, pero, tras esa decisión, se logró controlar el brote. A pesar de que recientemente ese país ha vivido rebrotes, la OMS no ha vuelto a declararla de interés internacional. Para el caso de la viruela símica, tanto en Colombia como en los países no endémicos, explica Prieto, se manejan la posibilidad de tres escenarios en el futuro.

El primero es la aparición de casos importados, como los que acaban de reportarse en Colombia, de personas que se contagiaron fuera del país. El segundo escenario gira alrededor de cadenas de transmisión y contagio en personas que hayan tenido contacto estrecho con los casos importados, que es lo que actualmente se está viviendo en algunos países europeos. En Colombia, según el INS, se está haciendo actualmente el rastreo de contactos de los casos confirmados. El tercer escenario posible es el brote en círculos comunitarios que comparten determinadas particularidades. Ningún país no endémico ha llegado al tercer escenario aquí descrito. Y hay elementos a favor para que eso no suceda.

Hay una forma fácil de entenderlo, explica Prieto: la gripe se transmite porque cuando usted la tiene no cree necesario guardar cuarentena. Sigue su vida, va al trabajo o a la universidad y allí contagia a otros. Con enfermedades como la varicela o la viruela, pasa lo contrario. Dado que las afectaciones son también físicas y estéticas, las personas suelen abandonar todo contacto social, lo que dificulta aún más la trasmisión.

Países endémicos y no endémicos de viruela del mono

A pesar de que recientemente la OMS decidió eliminar de sus estadísticas sobre la viruela del mono la distinción entre países endémicos y no endémicos, a fin de facilitar la elaboración de una “respuesta unificada” al virus, en el inicio la distinción sirvió para identificar el riesgo. Esta enfermedad es usual principalmente en África occidental y central, y cualquier brote fuera de estas zonas era inusual y necesitaba vigilancia. La mayoría de los casos confirmados fuera de África se sitúan en Europa, en América, en el Mediterráneo oriental y en el Pacífico occidental. Pero, ¿de qué depende que un virus sea endémico?

“Las condiciones para que un microorganismo sea endémico no se ganan de la noche a la mañana”, explica Prieto, del INS. Las características para que una enfermedad sea endémica generalmente pasan por tener un número de casos promedio que suceden habitualmente con cierto fenómeno estacional que no necesariamente se limita al clima. “Todavía nos falta mucho, mucho, para siquiera pensar que la viruela del mono tenga probabilidad de ser endémica”. El llamado final es entonces a la prudencia, a la calma, a no entrar en pánico y estar atento a los mensajes de las autoridades de salud nacional y global.