Pilas con estos jarabes para la tos que estarían vendiendo ilegalmente en el país

Estos serían los cuatro jarabes fraudulentos que se podrían estar comercializando ilegalmente en el país. Foto: Invima

Mediante una alerta sanitaria emitida en la tarde del lunes (12 de diciembre), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió por la posible comercialización de cuatro jarabes fraudulentos para la tos que se podría estar dando en el país. (Puede leer: Ministra de Salud aclara que uso de tapabocas no volverá a ser obligatorio)

Se trata de los jarabes Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup y Magrip N Cold Syrup, todos elabordos por la empresa Maiden Pharmaceuticals Limited, con sede en la India.

Según el Invima, esta empresa no le ha garantizado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la seguridad y calidad de los productos. De hecho, los resultados del centro de Vigilancia y Seguimiento de Productos Médicos de Calidad Subestándar y Falsificados de esta organización, encontró que tienen “cantidades inaceptables de los contaminantes dietilenglicol y etilenglicol”. (Le puede interesar: Los departamentos y ciudades con más lesionados por pólvora en lo que va de diciembre)

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, ingerir estas sustancias puede generar náuseas, vómitos, convulsiones, coma e incluso la muerte.

El Invima aclara que estos cuatro productos solo se han detectado en Gambia (África), “pero es posible que se hayan distribuido a otros países o regiones a través de mercados informales”. Además, el instituto asegura que “de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, se trata de productos fraudulentos que, al no encontrarse amparados bajo un registro sanitario, no ofrece garantías de calidad, seguridad y eficacia representando un riesgo para la salud de los consumidores”. (También puede leer: Covid-19: los errores que no debemos repetir, según los científicos)

Por eso, el Invima le hace un llamado a la ciudadanía para que no compre estos productos. Además, pidió que siempre que vaya a comprar medicamentos o suplementos dietarios verifique la autenticidad del registro sanitario a través de este link. A quienes están consumiendo estos jarabes, el instituto les recomienda suspender de manera inmediata su uso.