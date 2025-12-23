Por ahora, no hay indicios de que la peste porcina africana haya salido de un laboratorio

CReSA es el laboratorio señalado de la posible fuga del virus. La auditoria no dio indicios de que haya sido así. Foto: EFE - Quique García

La peste porcina africana lleva cerca de un mes generando preocupación en España. Es una enfermedad que afecta a cerdos domésticos y jabalíes salvajes, no a humanos, y de la que no se tenían noticias desde 1994.

La aparición de dos animales muertos el 26 de noviembre, como contamos en esta nota, dio inicio a una serie de investigaciones que revelaron un brote en Cataluña, cerca del campus de la Universidad de Barcelona.

Tras conocerse el brote, varios países, entre ellos Colombia, suspendieron temporalmente la importación de productos de carne de cerdo provenientes de España. Mientras tanto, las autoridades de la Generalitat de Cataluña han estado investigando cuál puede ser el origen del virus.

Recientemente, hicieron una auditoría en el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), un laboratorio del Gobierno de Cataluña que ha sido señalado de una posible fuga del virus. Los primeros jabalíes muertos se encontraron pocos cientos de metros de ese lugar, justo cuando allí se estaba experimentando con un virus similar.

Esta es solo una de las hipótesis que se maneja, y se considera excepcional. Aun así, las autoridades adelantaron la auditoría y, por lo pronto, no se ha confirmado que de allí haya podido salir el virus.

“Los resultados de la auditoría son positivos y concluyen que las instalaciones del IRTA-CReSA son adecuadas para el nivel 3 de contención biológica y, por tanto, aptas para el trabajo seguro con el virus de la peste porcina africana (PPA)”, dijo la Generalitat en un comunicado.

El informe reconoce que se encontraron “oportunidades de mejora”, como la posibilidad de reforzar algunos procesos. Sin embargo, aseguran que el laboratorio tiene “solidez técnica y operativa” para las investigaciones que se adelantaban con el virus.

A pesar de esto, la hipótesis no queda del todo descartada, pues aún hay una prueba pendiente.

¿Qué sigue en la investigación de la peste porcina africana?

El Gobierno de Cataluña se encuentra adelantando una última investigación que involucra al CReSA y que sería clave para confirmar o descartar una fuga del virus desde sus instalaciones.

Se trata de la secuenciación de los virus con los que se encontraban trabajando allí, para compararlos con los que se han encontrado en el brote. En palabras simples, comparar los ADN de los virus para determinar si tienen coincidencia o si se trata de virus diferentes.

Esto “será clave para poder descartar hipótesis, avanzar en el conocimiento del origen del brote y readaptar, en su caso, las estrategias de actuación”, dijo la Generalitat en el comunicado.

Si esta hipótesis se descarta, la investigación tiene otras más: comida contaminada que los jabalíes que viven cerca de zonas urbanas hayan consumido o que el virus llegó desde fuera de la Unión Europea. Para resolver esta pregunta, seguirán adelantando análisis.

