Por brotes de virus en el país, siga estas recomendaciones si viaja en Semana Santa

La principal recomendación es revisar el esquema de vacunación de niños y adultos. Sobre todo, lo relacionado con las vacunas del sarampión, la rubéola y las paperas; la de la difteria, tos ferina y tétanos; así como la de la fiebre amarilla. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Se espera que durante la Semana Santa de este año, del 13 al 20 de abril, más de nueve millones de personas se movilicen por las carreteras del país, al tiempo que más de 300.000 turistas extranjeros ingresen al territorio nacional.

Sin embargo, como alertó recientemente la Asociación de Epidemiología de Colombiana (ASOCEPIC), el país enfrenta simultáneamente cuatro eventos de salud pública de fácil transmisión: dengue, tosferina, fiebre amarilla y sarampión.

“Esta confluencia epidemiológica, sumada al alto tránsito de viajeros por todo el país durante Semana Santa, aumenta significativamente el riesgo de expansión de la transmisión, saturación de servicios hospitalarios y aparición de casos graves y muertes prevenibles”, agregan desde la asociación médica.

Por eso, desde la ASOCEPIC, emitieron una serie de recomendaciones para que tenga en cuenta si piensa viajar en los próximos días.

Situación por dengue, tosferina, fiebre amarilla y sarampión en Colombia

Antes de abordar las recomendaciones, es necesario repasar el panorama general de estos cuatro eventos de salud pública en el territorio nacional.

En lo que respecta al dengue, se han reportado 35.788 casos en lo que va del año. Además, el 70.3 % de las entidades territoriales se encuentran en brote, con aumento de signos de alarma y dengue grave, según la asociación médica. Los departamentos más afectados son Tolima, Valle del Cauca, Santander, Córdoba y Antioquia.

Frente a la tos ferina, la ASOCEPIC recuerda que se han notificado 381 casos en el país, lo que representa un aumento del 159 % frente al mismo periodo de 2024. Esta enfermedad afecta principalmente a menos de 1 año, comunidades indígenas, habitantes de zonas rurales y población sin esquema de vacunación completo. Actualmente, se presenta alta incidencia en Caldas, Huila, Antioquia y Chocó. En estos dos últimos, así como en Risaralda, hay brotes activos en población indígena.

El tercer evento que preocupa a las autoridades, como lo manifestó este jueves (11 de abril) el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, es el brote de fiebre amarilla. En lo que va corrido de 2025, se han confirmado 47 casos, de los cuales 29 han resultado en la muerte de las personas infectadas (42,5 %).

Por último, destaca la asociación, hay una alerta internacional activa por sarampión. En la región, se han confirmado 507 casos, hasta el 15 de marzo. Esto, dice la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es un aumento de 5,5 veces frente a los casos registrados para el mismo periodo en 2024.

Frente a los riesgos que plantea cada evento de salud, la ASOCEPIC emitió una serie de recomendaciones para la ciudadanía. Primero, verifique el esquema de vacunación de niños y adultos, sobre todo en lo relacionado con la vacuna del sarampión, la rubéola y las paperas; la de la difteria, tos ferina y tétanos; así como la de la fiebre amarilla.

Aplique repelente cada 4 horas en piel expuesta; evite criaderos; use ropa clara, de manga y pantalón largo; duerma con toldillo y mosquitero; no acumule agua en materas, baldes o recipientes sin tapa; evite viajes a zonas selváticas si no cuenta con vacunación contra la fiebre amarilla.

La asociación también recomienda no subestimar la tos o fiebre persistente en menores de un año y acudir a un centro de salud en caso de presentar fiebre alta, vómito, sangrado o dificultad respiratoria.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺