Por falta de pagos de una EPS, Clínica Infantil Colsubsidio suspenderá algunos servicios

Según le contaron a El Espectador, el personal de salud de la Clínica será reubicado. Foto: Pixabay

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Fuentes de la Clínica Infantil Colsubsidio, ubicada en la localidad de Chapinero, en Bogotá, le confirmaron a El Espectador que deberán suspender, temporalmente, la atención de urgencias debido a las dificultades financieras.

Según le contaron a este diario, esos aprietos se deben, esencialmente, a la falta de pagos de la EPS Famisanar, que se encuentra intervenida por la Superintendencia de Salud.

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Aunque la Clínica Infantil Colsubsidio deberá tomar esas medidas, desde su interior explican que no se interrumpirá la atención de pacientes oncológicos pediátricos ni la atención de pacientes con hemofilia.

Además, señalan, todo el personal médico será reubicado mientras se resuelve la situación financiera.

Se espera que esa medida se tome a partir del próximo 1 de julio.

¿Qué pasa al interior de la EPS Famisanar?

En septiembre de 2025, la Supersalud emitió una resolución en la que indicaba que la intervención forzosa administrativa de la EPS Famisanar cotinuaría hasta septiembre del 2026, pues aún no había podido superar los problemas estructurales de su gestión.

Según señaló, entonces, la Supersalud, la decisión se debía a que durante el periodo comprendido entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, se ha evidenciado que la EPS “mantiene deficiencias en sus componentes financiero, técnico-científico y jurídico, las cuales afectan su viabilidad operativa y el cumplimiento de su función como aseguradora dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, escribieron en un comunicado.

Así mismo, la Supersalud indicó que aunque había avances progresivos en la red de prestadores, especialmente en el componente primario, el cumplimiento de metas continuaba por debajo de lo esperado en la red complementaria, “limitando el acceso oportuno a servicios especializados y afectando la continuidad del cuidado”.

Hoy, esta EPS tiene, según los últimos datos del Ministerio de Salud, más de 2,5 millones de afiliados, la mayoría de ellos (casi 1,7 millones) del régimen contributivo.

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