Por falta de pagos, Hospital San Rafael de Tunja suspendió servicios a usuarios de Nueva EPS

Otros hospitales de la región también han suspendido sus servicios a usuarios de Nueva EPS. Foto: Óscar Pérez

Este jueves se completa una semana desde que el Hospital San Rafael de Tunja decidió suspender la atención a los usuarios afiliados a la Nueva EPS, por, entre otras cosas, “el no pago de los servicios de salud prestados”. En un comunicado, la entidad informó que desde el 1° de enero suspendieron la prestación de servicios ambulatorios como consultas especializadas, cirugías programadas, procedimientos de apoyo, entre otros.

Entre las razones, dicen que está la falta de pagos por esas atenciones, pero además “la negación frente a la parametrización (ajuste) de tarifas, la notificación masiva y sistemática de glosa injustificada (inconformidades reportadas por la EPS), así como la ausencia total de espacios para la conciliación de la glosa formulada”, expuso el hospital.

La institución señaló que tienen una cartera (cuentas por cobrar) que alcanzan los COP 137 mil millones, que representan el “42 % de nuestra facturación, situación que hace insostenible la continuidad en la prestación de los servicios referidos sin obtener contraprestación efectiva, diligente, sin trabas y atendiendo a los términos, plazos y condiciones de que trata la norma”, agregaron.

En su comunicado, el hospital aclaró que seguirán atendiendo las urgencias, en cumplimiento a la normatividad vigente.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación, pues además del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá y el Hospital Regional de Sogamoso también decidieron suspender sus servicios ambulatorios a los usuarios de Nueva EPS.

“La interrupción de tratamientos, la falta de información clara para las personas usuarias y la ausencia de rutas de transición verificables ponen en riesgo la vida, la dignidad y el goce efectivo de un derecho fundamental. Por eso, reiteramos la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional, activar planes de contingencia inmediatos y mantener canales de comunicación permanentes y transparentes con la ciudadanía”, escribió la Defensoría.

