Hospital San Rafael de Pasto no atenderá a más pacientes de Nueva EPS

Los usuarios de Nueva EPS deberán comunicarse con la entidad para conocer la red de servicios disponibles. Foto: Óscar Pérez

El Hospital San Rafael de Pasto informó, a través de un comunicado, que a partir de este jueves, 1 de enero de 2026, finalizará la prestación de sus servicios a los pacientes de la Nueva EPS, pues el contrato que hay entre ambas partes termina ese día.

La institución, que brinda servicios de salud mental como psiquiatría, aclaró que se garantizará la continuidad de los tratamientos y atención a los usuarios que pertenecen a esta EPS y que se encuentran hospitalizados o en procesos de atención crítica “hasta que se logre su egreso seguro o su remisión efectiva”.

Asimismo, el hospital le solicitó a los usuarios de esta EPS ponerse en contacto con esa entidad para “conocer la red de servicios disponibles y asegurar la continuidad de sus tratamientos ambulatorios y citas programadas”, escribieron en el comunicado.

En agosto de este año, la Fundación Hospital San Pedro, uno de los más importantes de Nariño, con sede en Pasto, había decidido cerrar la prestación de servicios a los usuarios de la Nueva EPS por el “incumplimiento en los pagos acumulados” por parte de la EPS. Sin embargo, días después se restableció la atención, luego de llegar a unos acuerdos.

Otros hospitales, como el Universitario de Caldas, también tomaron decisiones similares. A finales de noviembre, el gerente del hospital, Juan Felipe Valencia, informó que suspendieron completamente la atención médica a todos los usuarios afiliados a la Nueva EPS, como respuesta a la creciente deuda que la EPS mantiene con el hospital.

La noticia del Hospital San Rafael se dio a conocer el mismo día que Colsubsidio Salud anunció que dejará de dispensar medicamentos a los usuarios de Nueva EPS, a partir del 1.º de enero de 2026.

