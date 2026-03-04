Por “ingredientes prohibidos”, Invima restringe la venta de varios esmaltes semipermanentes

Hay varios esmaltes que tienen sustancias que son carcinogénicas. Foto: Pexels - Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A través de un comunicado, este 4 de marzo el Invima anunció que queda prohibida la venta de varios esmaltes semipermanentes en Colombia por contener ingredientes que no están permitidos.

La decisión implica que los productos que contengan Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,Ndimetil-p-toluidine (DMPT) ya no pueden ser comercializados en el país. Ni siquiera pueden venderse “hasta agotar existencias”.

(Lea Después de las inundaciones, el otro dolor de cabeza para Córdoba es el dengue)

¿La razón? Según el Invima, de acuerdo con la evidencia científica, estas sustancias generan “riesgos carcinogénicos”. Además, son tóxicos para la reproducción y la sensibilización en la piel.

De hecho, la medida fue tomada tras una resolución emitida en la Comunidad Andina (CAN) que prohíbe la comercialización de estos esmaltes en en toda la subregión.

Luego de que se expidiera ese documento, el Invima procedió a la cancelación de 136 Notificaciones Sanitarias Obligatorias (NSO) de algunos esmaltes semipermanentes que contenían esos ingredientes.

“El proceso de cancelación de las NSO se realizó de manera automática al vencimiento del plazo de 60 días otorgado desde la publicación de la Resolución en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, el pasado 15 de diciembre de 2025″, indica la entidad.

“Con esta medida, la CAN y las autoridades sanitarias nacionales reiteran su compromiso con la protección de los consumidores y profesionales de belleza, garantizando que los productos disponibles en el mercado cumplan con los más altos estándares de seguridad”, señala el Invima en el comunicado.

La invitación de la entidad a los “fabricantes, importadores, distribuidores y establecimientos de comercio” es a verificar de manera permanente el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente y a consultar los canales oficiales de información.

Para los usuarios que usen productos de este tipo, la sugerencia es que revisen bien si tienen la presencia de Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,Ndimetil-p-toluidine (DMPT) y eviten usarlos.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺