Después de las inundaciones, el otro dolor de cabeza para Córdoba es el dengue

Hace más de un mes que Leidy Barrios Ojeda salió de su casa, en Altos de Canaán, en la margen izquierda del río Sinú, en su paso por Montería, y el nivel del agua, que ha ido cediendo lentamente, todavía les impide a ella y a cientos de sus vecinos retornar a sus casas.

A mediados de febrero, solo un par de semanas después de las atípicas lluvias que generaron una emergencia que ha afectado a más de 225.000 personas en Córdoba, según cifras recientes entregadas por la Contraloría, Barrios regresó a su hogar por primera vez para intentar rescatar algunos de los enseres que tuvo que abandonar la noche del 1.° de febrero.

Con el agua al nivel del pecho, Barrios nadó hasta su casa, alzada en tablas de madera verde, con la esperanza de recuperar ropa, electrodomésticos o algunos de los productos que ofrecía en la tienda que había montado en su hogar. Tras un recorrido que duró poco más de una hora, solo logró sacar una pipeta de gas. Ya en tierra seca, mientras escurría agua, recordó entre lágrimas el “olor hediondo de las aguas negras” que mantenían buena parte de su casa aún inundada y las varias serpientes que se encontró en sus inmersiones.

A finales de febrero volvió a su barrio, y aunque el agua se ha ido retirando lentamente, el nivel de esta todavía le pasa la rodilla. A pesar de que las autoridades municipales y departamentales han recomendado evitar el contacto con el agua estancada y usar protección y botas en caso de que este sea inevitable, Barrios, como cientos de sus vecinos, se meten apenas protegidos por pantalonetas, camisas y chanclas, en busca de sus pertenencias.

La razón de estas recomendaciones, expuso la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN) en un comunicado a mediados de febrero, es que “las inundaciones constituyen uno de los desastres naturales con mayor impacto sanitario a nivel global”. Tras estos eventos, agregó la Asociación, se incrementa de manera significativa el riesgo de enfermedades infecciosas que se transmiten por el agua, por vectores y por contacto directo, así como infecciones respiratorias y cutáneas, sobre todo en contextos de alta vulnerabilidad socioeconómica, como Altos de Canaán.

Aunque la preocupación por las enfermedades transmitidas por vectores (mosquitos y roedores) como el zika o el chikungunya varía de acuerdo a la tasa de vacunación que haya en cada uno de los 25 municipios de Córdoba que resultaron afectados por las inundaciones, hay una enfermedad que inquieta en todos: el dengue.

Las alarmas están prendidas incluso en la capital del departamento, donde las tasas de vacunación para otras enfermedades transmitidas por vectores son altas, según la secretaria de Salud, Lorena Portillo. “Siendo Montería un municipio que siempre ha tenido estas enfermedades transmitidas por vectores, porque Córdoba siempre prevalece en estas listas, nos preocupa que haya un aumento en los casos de dengue”, dice en entrevista para El Espectador.

Ante este panorama, Portillo asegura que el departamento le solicitó al Ministerio de Salud ser incluido en la priorización que anunció la cartera a mediados de febrero para aplicar vacunas contra el dengue. Pese a que contactamos al Minsalud para conocer su respuesta ante esta petición, no recibimos respuesta al momento de publicar el artículo. Una persona que ha seguido de cerca las reuniones entre la cartera y las Secretarías de Salud municipales y departamental, le dijo a este diario que “no hay nada oficial aún”.

El dengue en Córdoba

“La incidencia del dengue, específicamente en las Américas, ha seguido aumentando, y Colombia, ubicada en una zona tropical, es uno de los países más afectados, con cuatro serotipos del virus del dengue en circulación y epidemias cada 3-4 años”, escribieron, en octubre de 2024, varios académicos colombianos tras realizar una revisión de la evidencia científica disponible sobre esta enfermedad con corte a 2020.

Alfonso Rodriguez-Morales, líder del Comité de Medicina Tropical, Zoonosis y Medicina del Viajero de ACIN, y uno de los autores del estudio, que fue publicado en The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, agrega que, en los últimos años, el país ha experimentado “ciclos epidémicos intensos de dengue, con picos significativos en 2019–2020 y en 2023–2024”.

En estos últimos picos, continúa Rodriguez-Morales, el país ha registrado incrementos significativos en casos graves y hospitalizaciones, “lo que tensiona los servicios de salud”. En departamentos como Córdoba, apunta, “el riesgo es sostenido por condiciones climáticas favorables, urbanización acelerada y desigualdades en el acceso al agua potable”.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), Córdoba, con 10.488, fue el tercer departamento del país con más casos de dengue en 2025, solo por detrás de Santander (11.183) y Meta (10.551). Con el contexto de lluvias e inundaciones, el riesgo puede intensificarse en este departamento, donde la enfermedad ha sido históricamente endémica.

“Aunque el mosquito prefiere depósitos de agua limpia y estancada en entornos domiciliarios, tras las lluvias intensas e inundaciones se incrementan los recipientes artificiales con agua acumulada —tanques, baldes, llantas, escombros—, especialmente cuando se interrumpe el suministro regular de agua y las personas almacenan el líquido sin adecuada protección”, apunta Rodriguez-Morales.

Con corte al 21 de febrero de este año (semana epidemiológica 7), el INS reportó 606 casos de dengue en Córdoba, muy por debajo de los 1.878 que reportaba el departamento para la misma semana epidemiológica del año pasado. Sin embargo, como advierte el integrante de ACIN, “la combinación de una mayor densidad del vector, una alta circulación viral y poblaciones susceptibles eleva el riesgo de brotes en las semanas posteriores a las inundaciones”.

Por el momento, explica la secretaria Portilla, la estrategia en Montería ha sido adelantar jornadas de limpieza, drenar aguas, recolectar basuras, desinfectar casas y calles y realizar fumigaciones. Adicionalmente, en las reuniones que se realizan periódicamente con el Ministerio de Salud, se ha solicitado que el departamento haga parte de la priorización que anunció recientemente la cartera para la vacunación por dengue.

El 16 de febrero, el ministerio publicó un comunicado anunciando que, debido a la carga de la enfermedad en el país y a lo establecido con la Ley 2406 de 2024, que ordena la modernización permanente del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), se había iniciado la introducción escalonada de la vacuna contra el dengue en el esquema nacional de vacunación.

La población priorizada en esta fase, agregó la cartera, serán los niños y niñas de 9 años o que cursen cuarto grado en 2026 y que residan en alguno de los 18 municipios de los 11 departamentos que fueron priorizados, además de los vacunadores de la red pública y privada de estos municipios y el equipo de Enfermedades Transmitidas por Vectores.

La cuestión, agrega Portilla, es que ninguno de los 30 municipios de Córdoba resultó priorizado en esta etapa. Aunque también consultamos al Minsalud para saber por qué este departamento no fue priorizado, no recibimos respuesta. Para Rodriguez-Morales, el plan anunciado por la cartera prioriza territorios con alta carga histórica y reciente de enfermedad, “así como grupos etarios específicos definidos por evidencia de riesgo y eficacia vacunal”.

Mientras la secretaria de Salud de Montería asegura que ser priorizados en estos momentos sería una “excelente noticia”, el líder del Comité de Medicina Tropical, Zoonosis y Medicina del Viajero de ACIN, asegura que la vacunación “representa una herramienta complementaria fundamental en el control del dengue”, aunque no la única.

Rodriguez-Morales se refiere a que la vacunación no reemplaza el control vectorial (con medidas que pueden ir desde la reducción de focos, como los reguladores de crecimiento de los insectos, hasta la introducción de organismos que reducen su población), ni tampoco las medidas comunitarias, pero sí puede “reducir el riesgo de enfermedad grave, de hospitalización y de presión sobre el sistema de salud cuando se implementa en poblaciones adecuadamente seleccionadas”.

Si un departamento como Córdoba, complementa el doctor, “presenta una alta carga histórica, riesgo incrementado tras inundaciones y evidencia de transmisión sostenida, es razonable que solicite la revisión de su priorización. Sin embargo, la decisión debe sustentarse en criterios técnicos nacionales, disponibilidad de dosis y análisis de costo-efectividad, buscando el mayor impacto en salud pública a nivel país”.

Hasta el momento, el Ministerio no ha dado una respuesta oficial a la solicitud que planteó el departamento de Córdoba hace ya varias semanas, le dijo a este diario una persona que ha estado en algunas de estas reuniones. Este viernes se adelantará un nuevo encuentro y se espera que de allí salga un pronunciamiento concreto.

