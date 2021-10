Por primera vez Estados Unidos autoriza la venta de cigarrillos electrónicos

Este miércoles la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus iniciales en inglés) autorizó la venta legal en Estados Unidos del primer conjunto de productos de sistemas electrónicos de suministro de nicotina, es decir, los primeros cigarrillos electrónicos. Se trata de un permiso importante, afirman, luego de un vasto análisis científico y de haber rechazado más de un millón de solicitudes de permiso de otros cigarrillos electrónicos hasta el pasado mes de septiembre.

Las reiteradas negaciones se debían, principalmente, a la posibilidad de atraer a más consumidores adolescentes. En el último informe de este tema, publicado por la FDA el 30 de septiembre de 2021, más de 2 millones de estudiantes de secundaria (de 6° a 8°) y de preparatoria (9° a 12°) en EE. UU. usaron cigarrillos electrónicos en lo corrido del año. El 85% de ellos usaron vapeadores con sabor. (Le puede interesar: “Los cigarrillos electrónicos son peligrosos y deben ser regulados”: OMS)

“Las autorizaciones de hoy son un paso importante para garantizar que todos los nuevos productos del tabaco se sometan a la sólida evaluación científica previa a la comercialización de la FDA”, dijo la entidad en un comunicado. Si bien la compañía a la que le otorgaron el permiso pidió la aprobación de 10 cartuchos aromatizados, la FDA solo dio luz verde a dos de ellos, ambos con sabor a tabaco.

El estudio de la FDA demostró, según informó la entidad, que el cigarrillo electrónico recién aprobado “podría beneficiar a los fumadores adultos adictos que se pasen a estos productos -ya sea por completo o con una reducción significativa del consumo de cigarrillos- al reducir su exposición a sustancias químicas nocivas”. La evaluación determinó que los fumadores están expuestos a menos componentes nocivos y potencialmente nocivos (HPHC) en comparación con los usuarios de cigarrillos de combustión. (Le recomendamos: Cigarrillos electrónicos: ¿qué dice la ciencia?)

Pero, ¿podría incitar el nuevo producto aprobado a que nuevos jóvenes fumen? Según la FDA, en la evaluación se tuvo en cuenta que los datos sugieren que los jóvenes son menos propensos a empezar a usar productos de este estilo con sabor a tabaco y sí con sabor a frutas o mentas. Por eso, dice, decidió solo aprobar los cartuchos con sabor a tabaco. “Estos productos son menos atractivos para los jóvenes y la autorización puede ser beneficiosa para los usuarios adultos de cigarrillos de combustión que se pasen completamente”, justificó la FDA.

La decisión favorece al dispositivo Vuse, Solo Power, y dos cartuchos recargables, todos de la compañía R.J. Reynolds (RJR). A pesar de que a partir de ahora R.J.R podrá vender de manera legal este producto, la FDA restringió publicidad digital y limitó también la presencia en radio y televisión. (Le puede interesar: Cigarrillos electrónicos, ¿una cortina de humo de las tabacaleras?)

“Aunque la acción de hoy permite que los productos del tabaco se vendan en los Estados Unidos, no significa que estos productos sean seguros o estén “aprobados por la FDA”. Todos los productos del tabaco son nocivos y adictivos, y quienes no los utilizan no deberían empezar a hacerlo”, advirtió la entidad, señalando además que la decisión que acaba de tomar puede ser revertida en cualquier momento si la compañía incumple sus compromisos.

A finales de julio pasado la OMS señaló que los cigarrillos electrónicos y productos similares son peligrosos para la salud y pidió una regulación más fuerte a los estados. “La nicotina es muy adictiva y los inhaladores electrónicos de nicotina son peligrosos y deben estar mejor regulados”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, jefe de la agencia de la ONU.

Su declaración llegó tras la presentación de un informe sobre tabaquismo en el que se reseña que los fabricantes de estos productos provocan a usuarios jóvenes con un abanico de 16.000 diferentes aromas.