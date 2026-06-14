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Por qué no podemos dormir: lo que sabemos y desconocemos sobre el insomnio

El insomnio afecta al 10% de los adultos en el mundo y está relacionado con enfermedades cardiovasculares, depresión, ansiedad y deterioro cognitivo. Aunque la ciencia ha avanzado enormemente en la comprensión del sueño y sus funciones, una pregunta sigue sin respuesta: ¿por qué algunas personas pierden la capacidad de dormir?

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Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
15 de junio de 2026 - 12:16 a. m.
Paradójicamente, cuando tenemos insomnio, quedarnos en la cama intentando dormir puede ser una de las peores cosas que podemos hacer.
Paradójicamente, cuando tenemos insomnio, quedarnos en la cama intentando dormir puede ser una de las peores cosas que podemos hacer.
Foto: Getty Images - Filmstax

“El mundo se divide entre los que pueden dormir y los que no”, escribió Marie Darrieussecq en Sleepless. De un lado de la cama están los afortunados que concilian y mantienen el sueño con una facilidad casi envidiable; y del otro lado, con una pierna colgando del borde, el 10 % de los adultos del mundo que, según algunas estimaciones,...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
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