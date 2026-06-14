Por qué no podemos dormir: lo que sabemos y desconocemos sobre el insomnio

Paradójicamente, cuando tenemos insomnio, quedarnos en la cama intentando dormir puede ser una de las peores cosas que podemos hacer. Foto: Getty Images - Filmstax

“El mundo se divide entre los que pueden dormir y los que no”, escribió Marie Darrieussecq en Sleepless. De un lado de la cama están los afortunados que concilian y mantienen el sueño con una facilidad casi envidiable; y del otro lado, con una pierna colgando del borde, el 10 % de los adultos del mundo que, según algunas estimaciones,...