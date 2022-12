¿Por qué son más comunes las infecciones respiratorias en clima frío?

Por medio de pruebas clínicas, los investigadores notaron que esta respuesta inmune se inhibe en temperaturas bajas. Foto: Getty Images

Científicos del hospital de Harvard Mass Eye and Ear y de la Universidad de Northeastern encontraron la explicación biológica de por qué en clima frío son más comunes las infecciones de las vías respiratorias superiores.

Los investigadores detectaron una respuesta inmune que hasta ahora no había sido identificada al interior de la nariz y que combate los virus asociados a las infecciones de las vías respiratorias superiores que causan el resfriado común, la gripe, el covid-19, entre otros.

Por medio de pruebas clínicas, notaron que esta respuesta inmune se inhibe en temperaturas bajas, por lo que es más probable la infección. Analizaron muestras de tejido nasal recolectadas de la nariz de pacientes sometidos a cirugía y voluntarios sanos, que expusieron a tres virus: dos rinovirus (que causa resfriado común) y un coronavirus. (Lea: Lecanemab, el prometedor fármaco para tratar el alzhéimer sobre el que aún hay dudas)

La nariz, al detectar una bacteria, libera miles de millones de “pequeños sacos”, denominados vesículas extracelulares (EV o exosomas), que rodean y atacan la bacteria. Para este estudio, los científicos descubrieron que los virus desencadenaron una respuesta de EV de las células nasales que, además, transportaba unos receptores con el fin de unirlos al virus, en vez de que este se uniera a las células nasales.

Seguido a ello, probaron si las temperaturas frías afectaban esta respuesta, teniendo en cuenta que la temperatura interna de la nariz depende del aire que inhala. Los voluntarios sanos, que se encontraban en temperatura ambiente, fueron expuestos a una temperatura de 4,4 °C durante 15 minutos, lo que causó que la temperatura al interior de la nariz descendiera unos 5°C, y aplicaron esta reducción de la temperatura al tejido nasal. Cuando esto ocurrió, los EV disminuyeron en un 42 % y sus proteínas antivirales también se afectaron. (Lea: En los primeros días de diciembre van 42 lesionados por manipular pólvora)

La investigación fue publicada en The Journal of Allergy and Clinical Immunology. “Convencionalmente, se pensaba que la temporada de resfriados y gripe ocurría en los meses más fríos porque las personas estaban más atrapadas en el interior donde los virus en el aire podrían propagarse más fácilmente”, señaló para Medical Xpress Benjamin S. Bleier, MD, investigador del Mass Eye and Ear y coautor del estudio.

Bleier agregó que “nuestro estudio, sin embargo, apunta a una causa biológica de la variación estacional en las infecciones virales de las vías respiratorias superiores que vemos cada año, demostrada más recientemente durante la pandemia de covid-19″. (Lea: Deterioro cognitivo, otra de las consecuencias del consumo de comida chatarra)

Mansoor Amiji, Ph.D., profesor de Ciencias Farmacéuticas en la Universidad Northeastern y otro de los coautores, añadió que lo que sigue tras esta investigación es buscar “¿cómo podemos aprovechar este fenómeno natural y recrear un mecanismo defensivo en la nariz y aumentar esta protección, especialmente en los meses más fríos?’”.

👩‍⚕️⚕️🩺 📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador. 💉🩹🌡️