Nobel de Medicina 2025 a tres científicos por sus hallazgos sobre el sistema inmune

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi. Foto: The Nobel Committee for Physiology or Medicine. Ill. Mattias Karlén

Este lunes, 6 de octubre, en horas de la mañana, el Instituto Karolinska anunció, desde Suecia, a los ganadores del primer Premio Nobel del 2025: el de Fisiología o Medicina. En esta oportunidad, el galardón fue entregado a Mary E. Brunkow, del Institute for Systems Biology (EE.UU.); Fred Ramsdell, del Sonoma Biotherapeutics, en San Francisco (EE.UU.); y Shimon Sakaguchi de Osaka University, en Osaka (Japón). Les entregarán 11 millones de coronas suecas, que serán repartidas de manera equitativa entre los tres.

De acuerdo con el jurado que entrega el Nobel, el aporte que hicieron estos científicos mereció el reconocimiento debido a “sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica”, que impide que el sistema inmunitario ataque a nuestro cuerpo.

Para entender un poco mejor, por qué les otorgaron el premio, hay que partir de una pregunta clave: ¿cómo determina el sistema inmunitario qué debe atacar y qué debe defender?

Detrás de este complejo sistema, hay unas células que son una suerte de guardianes: impiden que las células inmunitarias ataquen a nuestro propio cuerpo. Las “células T-reguladoras” es como las llaman, y fueron, justamente, las que descubrieron los tres investigadores desde diferentes espacios. Abrieron así un nuevo campo de investigación, que ha permitido el desarrollo de tratamientos que están siendo evaluados en ensayos clínicos y que podrían ayudar a tratar enfermedades autoinmunes.

“Sus descubrimientos han sido decisivos para nuestra comprensión de cómo funciona el sistema inmunológico y por qué no todos desarrollamos enfermedades autoinmunes graves”, dijo Olle Kämpe, presidente del Comité Nobel.

Shimon Sakaguchi, se lee en la página de los Premios Nobel, dio un gran paso en la década de 1990: “Descubrió una clase de células inmunitarias previamente desconocida, que protege al organismo de las enfermedades autoinmunitarias”. En ese entonces, muchos científicos pensaban que la llamada “tolerancia inmunitaria” se daba por la eliminación de células inmunitarias potencialmente dañinas, a través de un proceso denominado “tolerancia central”. Pero Sakaguch demostró que nuestro sistema inmune era muchísimo más complejo que eso.

Para hacerlo, llevó a cabo experimentos con ratones, en los que les extrajo un órgano que, sospechaba, podía ser esencial en desarrollo de las células T: el timo, que hace parte del sistema linfático y está ubicado en el pecho. Tras continuar indagando, en esa década publicó una investigación en el The Journal of Immunology, en la que anunciaba el descubrimiento de una clase de células T: las “T-reguladoras”

Por esos mismos años, Mary Brunkow y Fred Ramsdell, que trabajaban en la empresa de biotecnología Celltech Chiroscience, en Washington, se interesaron por una mutación que había en una cepa especial de ratones y que hacía enfermar a los machos. Creían que si comprendían el mecanismo de esa enfermedad, hallarían información valiosa sobre las enfermedades autoinmunes. Para hacerlo se trazaron una meta: detectar cuál era el gen que causaba esa mutación.

El camino no era fácil. Aunque mapear el genoma de una especie es algo que hoy vemos con cierta frecuencia, a finales del siglo XX era una odisea. Pero con mucho esfuerzo y creatividad, Brunkow y Ramsdell encontraron que el “culpable” de la mutación era un gen al que llamaron Foxp3.

Ese hallazgo les abrió el camino para encontrar la causa de una enfermedad autoinmune en humanos: la IPEX, pues detectaron que el causante era el gen equivalente del Foxp3. Necesitaron la ayuda de pediatras de todo el mundo, que recolectaron muestras de niños.

Su descubrimiento lo dieron a conocer en un estudio publicado en la revista Nature Genetics en 2001. “Dos años después”, se lee en el portal de los Premios Nobel, Shimon Sakaguchi logró vincular estos descubrimientos. Demostró que el gen Foxp3, precisamente, es el que regula el desarrollo de las células que identificó en 1995″.

Hoy esas células se conocen como linfocitos T reguladores y son las encargadas de monitorear a otras células inmunitarias y “garantizan que nuestro sistema inmunitario tolere nuestros propios tejidos”.

¿Quiénes son los tres ganadores del Premio Nobel de Medicina?

Mary E. Brunkow nació en 1961. Es Ph.D. por la Universidad de Princeton, Princeton, EE.UU. y es gerente de Programa Senior en el Institute for Systems Biology, Seattle, EE.UU.

Fred Ramsdell, nació en 1960. Su Ph.D. lo obtuvo en 1987 en la Universidad de California, Los Ángeles, EE. UU. Hoy es asesor científico en Sonoma Biotherapeutics, en San Francisco, EE. UU.

Shimon Sakaguchi, por su parte, nació en 1951. Obtuvo su Ph.D. en Medicina en 1976 y su Ph.D. en Filosofía en 1983 por la Universidad de Kioto, Japón. Es profesor del Centro de Investigación Fronteriza en Inmunología de la Universidad de Osaka, Japón.

Los ganadores de los últimos Premios Nobel de Medicina

Hasta el momento, se han entregado este Premio Nobel 115 veces, desde 1901. En, total ha habido 232 galardonados.

El año pasado, fue otorgado a los descubridores del microARN: Victor Ambros y Gary Ruvkun. El jurado, entonces, señaló que ese hallazgo “reveló un principio nuevo de regulación genética que resultó ser esencial para los organismos multicelulares, incluidos los humanos”.

En 2023, el Nobel se lo llevaron dos personas claves en el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19. Katalin Karikó y Drew Weissman por “por sus descubrimientos sobre las modificaciones de bases de nucleósidos, que permitieron el desarrollo de vacunas de ARNm eficaces contra el COVID-19”.

En 2022, el ganador fue un genetista. ¿Su nombre? Svante Pääbo, de Suecia, pues abrió una puerta inmensa al estudio del pasado. Demostró que se puede extraer ADN de fósiles humanos de hace miles de años. “Por sus descubrimientos sobre los genomas de los homínidos extintos y la evolución humana”, fue como sintetizó el instituto la razón por la cual se lo otorgaron.

En 2021, cuando el mundo salía, poco a poco de la pandemia, los ganadores del Premio Nobel fueron David Julius, de la Universidad de California, en San Francisco, y Ardem Patapoutian, del Scripps Research, en California. Estos científicos fueron quienes lograron identificar los receptores celulares que permiten a los humanos percibir la temperatura y el tacto.

El Nobel de Medicina de 2020 fue celebrado por muchas personas, pues se lo entregaron a unos investigadores que descubrieron un virus que ha cobrado la vida de muchas personas: el virus de la hepatitis C. Los galardonados fueron Harvey J. Alter (EE.UU.), Michael Houghton (Reino Unido) y Charles M. Rice (EE.UU.). Desde diferentes lugares y en diferentes décadas (desde 1970 hasta 1990) hicieron aportes fundamentales que hoy permiten que haya medicamentos que salvan a millones de persona.

