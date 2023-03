Prevenir enfermedades y otras razones para usar condón en las relaciones sexuales

Imagen de referencia. Según la Onu, se estima que 257 millones de mujeres en todo el mundo que desean evitar el embarazo no utilizan métodos anticonceptivos modernos y seguros. Foto: pixabay

Durante una entrevista con la revista Semana el pasado 24 de marzo, el director de la Policía Nacional, Henry Sanabria, mencionó su opinión, entre otras cosas, sobre el uso de preservativos durante las relaciones sexuales. Al respecto, Sanabria dijo que no estaba de acuerdo con su empleo “porque es un método abortivo, sobre todo para los casados por la iglesia”.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el fondo de población de las Naciones Unidas (UNFPA) y Onu Sida, además de organizaciones nacionales como Profamilia, llevan años pronunciándose al respecto, reiterando la importancia del condón para prevenir enfermedades de transmisión sexual, el embarazo no deseado, y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (Lea también: El pueblo en la Guajira que busca una menstruación digna para 1.300 mujeres).

El condón, reitera Profamilia, no solo evita los embarazos no deseados, sino también el contagio de múltiples infecciones de transmisión sexual además del VIH / Sida, como el Virus del Papiloma Humano (VPH), gonorrea, clamidia, sífilis, entre otras.

La sugerencia de esta entidad es usar condón en todas las relaciones sexuales. “Es el único método que ofrece protección contra infecciones y enfermedades de transmisión sexual, y además se recomienda utilizar simultáneamente con los demás métodos anticonceptivos para lograr una mayor efectividad”, afirma Profamilia, que también tiene una sección en su página web dispuesta a resolver las dudas que las personas tengan frente a la utilización de este método.

Según Onu Sida, se estima que, hasta 2021, había entre 33 y 43 millones de personas en todo el mundo que vivían con VIH, y el 85% de esa cifra conocía su diagnóstico.

En la misma línea, el UNFPA afirma que la mitad de todos los embarazos, que suman 121 millones cada año a nivel mundial, no son deseados. “Estas cifras son un llamado de atención”, dijo la directora ejecutiva del Fondo, Natalia Kanem, y agregó que ese número “representa un fracaso mundial en la defensa de los derechos humanos básicos de las mujeres y las niñas”.

Más del 60% de los embarazos no deseados terminan en aborto y se estima que el 45% de estos son inseguros, lo que representa entre el 5% y el 13% de todas las muertes maternas registradas, según el Informe del Estado de la Población Mundial 2022 del UNFPA.

Esto también está teniendo un gran impacto en la capacidad del planeta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su fecha límite, que es 2030.

Además, se estima que 257 millones de mujeres en todo el mundo que desean evitar el embarazo no utilizan métodos anticonceptivos modernos y seguros. “Y donde hay datos disponibles, casi una cuarta parte de todas las mujeres se sienten incapaces de decir que no a las demandas de sexo”, dice un informe de las Naciones Unidas publicado en 2022.

La falta de atención médica sexual y reproductiva también contribuye a los embarazos no deseados. "Los anticonceptivos que no se adaptan a las circunstancias de la mujer; las normas dañinas que rodean a las mujeres y controlan sus propios cuerpos; la violencia sexual y la coerción reproductiva; así como el sentimiento de vergüenza en los servicios de salud", afirma la Onu.