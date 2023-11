Procuraduría citará al Ministerio de Salud por caso de Sanitas y Cruz Verde

Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación. Foto: El Espectador - Óscar Pérez

La procuradora General, Margarita Cabello, se reunió con representantes de la EPS Sanitas y Cruz Verde para buscar soluciones ante la posible suspensión de entregas de medicamentos no incluidos en el Plan de beneficios en Salud (no PBS).

(Lea: La esquiva fórmula para regular medicamentos: un problema desde Uribe hasta Petro)

De acuerdo con Cabello, “alrededor de 33 mil pacientes serían los afectados, de alguna manera, si no se logra la solución por la no entrega de medicamentos no PBS”. Algo que le preocupa especialmente, es que los 33 mil pacientes tienen “enfermedades catastróficas, huérfanas, crónicas y complejas”.

Tras la reunión, la procuradora anunció que convocará al Ministerio de Salud a una mesa técnica, junto a representantes de las EPS, para aclarar las cifras y los compromisos financieros “que debe entregar el Gobierno, a través del Minsalud y luego a través de la ADRES”.

(Lea: Según gremio de hospitales, la EPS que más le debe plata no es Sanitas, sino Nueva EPS)

La Procuradora #MargaritaCabello convocó mesa técnica con @MinSaludCol, junto con representantes de Cruz Verde y Sanitas, para buscar soluciones entre las partes y evitar la suspensión de la entrega de medicamentos a más de 33 mil pacientes. #EsNoticia https://t.co/jnwVxLrAtK pic.twitter.com/rxjjRaffIX — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) November 2, 2023

Por otro lado, ayer la Superintendencia de Salud envió un nuevo requerimiento a Sanitas, luego de que encontrara que no habían sido atendidas 714 reclamaciones formuladas por sus usuarios, relacionadas con la entrega de medicamentos.

(Lea: Sanitas: Supersalud hace nuevo llamado porque solo ha atendido el 15% de las quejas)

La EPS debería enviar los documentos que soporten la gestión realizada para dar respuesta a las necesidades de los usuarios que radicaron sus quejas ante esa Superintendencia. Y, de no cumplirse este nuevo llamado, la Supersalud ordenaría el inicio de las investigaciones administrativas con fines sancionatorios.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺