¿Qué EPS seguirían operando en su municipio? Así quedaría el nuevo mapa del sistema de salud

La territorialización en la que trabaja el Minsalud reordenaría el mapa del sistema, con Nueva EPS como actor clave. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ayer, El Espectador conoció un documento con las estimaciones del Ministerio de Salud para reorganizar el mapa de las EPS en Colombia. Todo esto se enmarca en un reciente decreto firmado por la entidad, que busca cambiar la distribución territorial de la operación en el sistema de salud.

Como contamos en esta nota, el documento muestra los cálculos del Minsalud sobre cuáles son las EPS que pueden o no operar en cada municipio del país. Sin embargo, esto no quiere decir que ya estén autorizados los movimientos de usuarios entre EPS y que, si su promotora de salud aparece como “no autorizada” en un municipio, automáticamente deje de operar.

Es necesario que la Superintendencia de Salud emita una serie de actos administrativos en los que actualice el ámbito territorial en el que cada EPS puede operar, sea en el régimen contributivo, subsidiado o en ambos.

Lo que revelan las estimaciones del Minsalud, como se esperaba desde hace varios meses, es que Nueva EPS se convertirá en el actor clave del aseguramiento en salud para gran parte de Colombia. En el 45 % del país, 504 municipios, sería la única EPS autorizada para operar y recibiría a 1,8 millones de usuarios que dejarían las EPS salientes.

En el resto del país, Nueva EPS también recibirá usuarios de otras promotoras de salud que ya no estarán autorizadas, alcanzando un total de 2,4 millones de usuarios nuevos. Esto llevaría a la EPS a pasar de 11,6 millones a 14 millones de afiliados, siendo la única autorizada para operar en todos los municipios del país.

Frente a este rol de Nueva EPS en la reorganización del mapa del sistema de salud que adelanta el Gobierno, es importante recordar que la promotora de salud se encuentra en medio de una crisis financiera. Como contó El Espectador en octubre del año pasado, se trata de un deterioro en varios de sus indicadores financieros y de atención en salud que se viene profundizando desde hace varios años.

Nueva EPS está intervenida por el Gobierno desde 2024 y, además, a finales de 2025 tuvo una recomposición accionaria en la que el Estado pasó a ser su principal accionista, convirtiéndola en una empresa mayoritariamente pública. Este movimiento lo hizo el Gobierno con el fin de inyectarle capital a la EPS. Pero, como contamos en este artículo, Nueva EPS no cuenta con estados financieros certificados desde 2022, lo que genera dudas sobre el tipo de capitalización necesaria para recuperarla.

A continuación puede encontrar el documento completo con las estimaciones del Minsalud sobre la nueva distribución de las EPS en Colombia. Buscando su municipio, puede saber si hace parte de los 504 en los que únicamente operaría Nueva EPS, de consolidarse esta territorialización.

Consulte si su EPS seguirá operando en su municipio

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺