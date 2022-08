¿Qué es el paxlovid, el medicamento que tomó Biden contra el covid-19?

Según informó el médico de Biden, Kevin C. O´Connor, el presidente no tiene síntomas y se siente bien, pero sus pruebas de antígenos siguen siendo positivas para coronavirus. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a dar positivo por covid-19 este sábado, razón por lo que regresará al aislamiento. Según informó su médico, Kevin C. O´Connor a través de un comunicado publicado por la Casa Blanca, Biden no tiene síntomas y se siente bien, pero sus pruebas de antígenos siguen siendo positivas.

“Como se describió la semana pasada, reconociendo el potencial de la llamada ‘positividad de rebote’ del covid observada en un pequeño porcentaje de pacientes tratados con paxlovid , el Presidente aumentó su cadencia de pruebas, tanto para proteger a las personas de su entorno como para asegurar la detección temprana de cualquier retorno de las réplicas virales”, señalaba O´Connor en el comunicado.

Paxlovid, el medicamento que ha estado tomado Biden, se trata de un tratamiento antiviral en pastillas desarrollado por Pfizer y que fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, conocida como FDA, en diciembre de 2021.

¿Qué es paxlovid?

El paxlovid es un tratamiento que se compone de dos sustancias: el nirmatrelvir, que inhibe una proteína del SRAS-CoV-2 para impedir la replicación del virus, y el ritonavir, un compuesto que hace más lenta la descomposición del nirmatrelvir para ayudar a que permanezca en el organismo durante más tiempo y en concentraciones más altas.

Su indicación actual, según la FDA, es que se use para la enfermedad por covid-19 de leve a moderada y que solo se administre a personas que tengan un alto riesgo de que se convierta en un caso grave.

Su dosis, además, es bastante clara: cinco días tras detectar el covid-19, se deben administrar tres comprimidos (dos de nirmatrelvir y uno de ritonavir) tomados juntos por vía oral dos veces al día durante cinco días, con un total de 30 comprimidos. El uso de paxlovid no está autorizado durante más de cinco días consecutivos.

El paxlovid, según la eficacia reportada por Pfizer en un comunicado de prensa , lograría la disminución de la muerte u hospitalización del 87 % en comparación con el placebo a los tres días de tomarlo después de que inicien los síntomas de covid-19 y de 84 % a los cinco días. (Le puede interesar: El nuevo (y costoso) gran dilema del covid-19 en Colombia: los antivirales)

¿Por qué se habla de un rebote del paxlovid?

Aunque como con muchas de las preguntas que rodean a los medicamentos contra el covid-19, la de por qué las personas vuelven a dar positivo tras tomar paxlovid no tiene una respuesta – pues aún se siguen obteniendo datos – el medio de salud STAT recuerda algunas hipótesis. Como el antiviral elimina rápidamente la mayor parte del virus en el cuerpo, no le da oportunidad al sistema inmune para desarrollar su arsenal inmunitario. “Si hay pequeños focos que consiguen sobrevivir al tratamiento, pueden empezar a replicarse de nuevo una vez finalizado el tratamiento con paxlovid. Pero otros expertos se han preguntado si tiene algo que ver con la variante ómicron específicamente, ya que los ensayos tuvieron lugar cuando la variante delta era dominante”, señalan.

Sin embargo, insisten, no se deben sacar conclusiones apresuradas, ya que no hay estudios ni información que respalden y expliquen el efecto rebote. De hecho, también cuenta STAT, los ensayos clínicos de Pfizer mostraron este rebote entre el 1% al 2% de los pacientes, pero no solo en los que tomaron paxlovid, sino también en los que recibieron placebo. (Lea también: Así va la otra carrera: obtener un medicamento contra el covid-19)

Entre otras particularidades que tiene este antivirual, es que Pfizer optó por firmar un acuerdo de licencia voluntaria con Medicines Patent Pool para que 95 países fabricaran su pastilla apenas saliera al mercado, aunque no incluyó en el listado a Colombia. Por ahora, se sabe que sí se inició un proceso ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que le otorgue la patente del paxlovid.