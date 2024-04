¿Qué pasó con el intento de revivir la reforma a la salud en el Senado?

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior y Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, junto a otros congresistas, durante el debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El intento de algunos congresistas del Pacto Histórico de revivir la hundida reforma a la salud está estancado. Hay que recordar que los senadores Ferney Silva y Wilson Arias, ambos del Pacto, apelaron la decisión de la Comisión Séptima del Senado que hundió la reforma. En esa lógica, el procedimiento señala que esa petición debe ser considerada por las directivas de la cámara alta, y si así lo consideran, debe ser puesta a consideración de la plenaria, que tendrá la última palabra. Aunque en un principio los ánimos pintaban bien para el Gobierno, se han atravesado varias cosas que tienen en espera la propuesta.

En primer lugar, el Senado se encuentra concentrado en la discusión del proyecto de reforma pensional, al que solo le faltan poco más de 20 artículos más para ser aprobado en segundo debate. Incluso para el Gobierno esa parece ser la prioridad en este momento. Pero, por otro lado, y quizá mucho más importante, el senador Germán Blanco renunció a ser parte de la Comisión que nombró el presidente del Senado, Iván Name, para estudiar si la apelación debe ser discutida en plenaria. La cuestión es que Name no ha nombrado a un sustituto, y mientras eso no pase, dicha Comisión no puede reunirse para tomar una decisión.

El papel de esta comisión es crucial, pues es la que debe presentar un informe a la Plenaria en la que recomienda o no revivir la reforma. Aunque dicha recomendación no es vinculante y la plenaria la puede o no rechazar, sí es un paso necesario para que el tema vaya a plenaria. En vista de esas demoras, el congresista del Pacto, Ferney Silva Idrobo, envió una carta en las últimas horas al presidente del Senado solicitándole “que disponga con celeridad el trámite” de la apelación y “acto seguido se abra la discusión ante la plenaria del Senado para que se decida sobre si se continúa o no el trámite de la reforma”.

Hace unos días contamos en El Espectador que la idea del Gobierno y de sus partidos es revivir el trámite y acordar una ponencia mucho más corta que la que se hundió, con entre 15 y 30 artículos que reformen aspectos del modelo que no se pueden cambiar a través de los decretos que ya comenzó a expedir. Entre esos temas, estaría, por ejemplo, la prohibición de la integración vertical. “Hasta ahora no hemos tenido respuestas o avances de la comisión accidental. Les pido que nos den informe sobre lo que ha sucedido”, dijo Silva. (Puede ver: Si el sistema de salud está desfinanciado, ¿de dónde va a salir la plata?)

Esta petición se tiene que tramitar antes de que termine esta legislatura, el próximo 20 de julio.

