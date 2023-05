¿Qué significa que la OMS haya puesto fin a emergencia sanitaria global por covid-19?

La emergencia sanitaria global por el coronavirus estuvo vigente durante tres años y tres meses. Foto: EFE - Alberto Valdes

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció este viernes que después de 1.191 días se declaraba el fin de la emergencia sanitaria global por covid-19, una enfermedad que, estima la organización, ha provocado 765 millones de infecciones y 6,9 millones de muertes. (Puede leer: OMS anuncia el fin de la emergencia sanitaria mundial por covid-19)

“He aceptado el consejo de declarar el fin de la emergencia. Sin embargo, eso no significa que el covid-19 haya terminado como una amenaza para la salud mundial. La semana pasada el virus cobró una vida cada tres minutos y esas son solo las muertes que conocemos”, anotó Adhanom durante la conferencia. Además, explicó que esta medida se tomó porque desde hace más de 12 meses, la pandemia “ha tenido una tendencia a la baja”.

Pero, antes de entender qué significa el fin de la emergencia sanitaria global, es importante comprender para qué sirve este decreto. La OMS emplea el término “emergencia de salud pública de interés internacional” (PHEIC, por sus siglas en inglés) cuando se presenta el brote de una enfermedad, la cual está afectando a más de un país. Para contener dicho brote, es necesario usar una estrategia coordinada internacionalmente.

Además, señaló la OMS, “debe tener un impacto serio en la salud pública y ser inusual e inesperado, con riesgo de expansión internacional. La decisión final sobre si habrá o no una emergencia de salud pública de interés internacional recae en el director general de la entidad”. Sin embargo, antes de que el director tome esa determinación, se debe conformar un Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional, que es el encargado de revisar las normas sanitarias internacionales.

Una vez se declare la emergencia sanitaria global, los países deberán pasar periódicamente a la OMS informes de nuevos casos, de muertes y, en el caso de los virus, como el SARS-CoV-2, si se registran nuevas variantes.

Hasta la fecha, se ha declarado esta emergencia en cinco oportunidades. La primera fue en 2004 para combatir la gripe aviar (H5N1); luego, en 2005, por el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS); también en 2014 por un brote de poliomielitis y por el ébola en África occidental; en 2016 por el virus Zika; y, en 2019, por el ébola en la República Democrática del Congo. (Lea también: Vacuna de Sinovac sí es efectiva para prevenir el covid-19 en niños y jóvenes)

¿Qué significa el fin de la emergencia sanitaria global por covid-19?

Entonces, ¿qué significa que la OMS haya puesto fin a emergencia sanitaria global por covid-19? Lo primero que advirtió Adhanom, director de la entidad, es que en este momento “lo peor que cualquier país podría hacer es usar esta noticia como una razón para bajar la guardia, desmantelar los sistemas que ha construido o enviar el mensaje a su gente de que el covid-19 no es nada de lo que preocuparse”.

Adhanom aclaró que con este anuncio lo que buscan es cambiar de herramienta, pues la emergencia se centra en generar movilización y reacción, pero no se adapta a eventos que se convierten en crónicos, como está sucediendo con el covid-19.

Por eso, añadió, “lo que significa esta noticia es que es hora de que los países hagan la transición del modo de emergencia a la gestión del covid-19 junto con otras enfermedades infecciosas”. Sin embargo, alertó que el covid-19 llegó para quedarse, pues “sigue matando y sigue cambiando. Sigue existiendo el riesgo de que surjan nuevas variantes que provoquen nuevos aumentos repentinos de casos y muertes“. (Lea también: Se aprobó la primera vacuna contra un virus respiratorio mortal en Estados Unidos)

A lo que se refiere esta medida, explicó Javier Jaimes, investigador senior del programa de medicina molecular de la Universidad de Massachusetts, es a que ya no se van a tener en cuenta las medidas que tomaron y, sobre todo, las que se refieren a la cooperación, a los fondos y a las regulaciones; y esos recursos se van a dedicar posiblemente a otras áreas o enfermedades. “Básicamente, la OMS está diciendo que el impacto de la enfermedad ya no es tan grave y no necesita esa inyección tan grande en términos de política de salud pública”, aseguró.

Para Jorge Alberto Cortés, médico especialista en Medicina Interna e Infectología con maestría en Epidemiología Clínica y profesor de la Universidad Nacional, la pandemia no ha concluido, dice, y por eso hay proyecciones sobre diversos grupos de individuos que se pueden infectar, pueden requerir aún soporte en los hospitales e incluso morir por esta enfermedad.

A los ojos de Carlos Álvarez, infectólogo, epidemiólogo y coordinador nacional de estudios sobre el Covid-19 en Colombia, se debe tener presente que esta medida no significa que el virus se haya ido. Se trata, añadió, de “un cambio de nivel de riesgo para la humanidad. Lo que quiere decir es que se considera que no es una amenaza de salud pública”.

Ahora, lo que está indicando esta baja en el nivel de alerta, según comentó Álvarez, es que probablemente en este momento ya no va a colapsar ningún sistema de salud alrededor del mundo y, esto se debe principalmente porque “gran parte de la población está vacunada y algunos ya contrajeron el virus. Lo que hace es que la posibilidad de que las personas se compliquen, es decir, se hospitalizan o mueran, es muchísimo menor”.

Los tres especialistas coinciden en que la población debe seguir alerta porque el virus sigue circulando y se puede presentar otras mutaciones. “Hay una población de riesgo que sigue siendo vulnerable. Para ellos, también está indicando la importancia de las medidas no farmacológicas, como el uso de tapabocas en espacios poco ventilados, el lavado de manos, y los refuerzos de vacunas”, añadió Álvarez.

Nuevos lineamientos de la OMS

Esta semana la organización presentó el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta al COVID-19 2023-2025, en el que insiste en que el fin de la emergencia sanitaria no quiere decir que el problema del covid-19 terminó.

“Es una enfermedad nueva de la que quedan cosas por aprender, como las mutaciones, que son una amenaza y el covid prolongado”, anota en el documento la entidad. (Lea: El rol de Twitter para combatir la desinformación de las vacunas del covid-19)

También señala que las estrategias en las que ahora se deben centrar los países son en la vacunación en poblaciones de riesgo para prevenir enfermedades graves y la muerte; diagnóstico a tiempo, tratamiento y atención clínica, especialmente en las poblaciones de riesgo; integrar la vacunación del covid-19 y el manejo de la enfermedad en los servicios primarios de salud; proteger a los trabajadores de la salud y otros grupos prioritarios; y emplear una vigilancia fuerte y seguimiento de las variantes del SARS-CoV-2.

