¿Quiere perder peso? Estudio sugiere que comer lo mismo y con constancia podría ser la clave

Para 2022, se estima que 36,6 % de la población de Colombia, es decir, 19 millones de personas, no pudo acceder a una dieta saludable. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Un nuevo estudio sugiere que mantener hábitos alimenticios constantes y comer una cantidad consistente de calorías podría ayudar a las personas a perder peso de manera más efectiva.

Para llegar a esta conclusión, investigadores asociados a la Asociación Americana de Psicología analizaron los hábitos alimenticios de 112 personas con sobrepeso u obesidad que se inscribieron en un programa para perder peso.

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Como parte de la investigación, los participantes tenían que registrar sus comidas, así como registros diarios de su peso. Para asegurarse de que los datos realmente correspondían a hábitos constantes, se limitaron los registros a las primeras 12 semanas, que corresponden al marco de tiempo en que las personas están más involucradas en estos programas.

Este seguimiento permitió detectar que las personas que repitieron las mismas comidas, en lugar de variar su alimentación, perdieron alrededor del 5,9 % de su peso, mientras que quienes no mantuvieron esa constancia, esta cifra fue del 4,3 %.

A través de un comunicado, Charlotte Hagerman, del Instituto de Investigación de Oregón y autora principal del estudio, explicó que “mantener una dieta saludable en el entorno alimentario actual requiere un esfuerzo constante y autocontrol. Establecer rutinas en torno a la alimentación puede aliviar esa carga y hacer que las elecciones saludables resulten más automáticas”.

En el caso de las calorías, los investigadores encontraron que, por cada 100 calorías de fluctuación en esta variable, la pérdida de peso disminuía en alrededor de 0,6 %.

“Los resultados sugieren que simplificar las opciones alimentarias, por ejemplo, estableciendo una rotación de comidas habituales y manteniendo un aporte calórico constante, puede ayudar a las personas a desarrollar hábitos sostenibles en un entorno alimentario complicado. Sin embargo, los investigadores advierten que el estudio muestra una correlación, no una relación de causa y efecto, y que factores como la motivación o la autodisciplina también pueden influir”, indicó la Asociación Americana de Psiología, a través de un comunicado.

Vale recordar que, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), en Colombia, en promedio, es más caro acceder a una dieta saludable que en el mundo. Se estima que, para 2022, el 36,6 % de la población colombiana no pudo acceder a una dieta saludable en 2022 por diversos factores.

En esta misma línea, Hagerman, la autora principal de la investigación sobre la pérdida de peso sostiene que “si viviéramos en un entorno alimentario más saludable, podríamos animar a la gente a que su dieta fuera lo más variada posible. Sin embargo, nuestro entorno alimentario actual es demasiado problemático. Por eso, quizá lo mejor para las personas sea seguir una dieta más repetitiva que les ayude a tomar decisiones más saludables de forma constante, aunque eso suponga sacrificar algo de variedad nutricional”.

A través de este enlace puede leer el estudio completo.

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