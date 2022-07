Quinto pico de covid-19: los casos suben pero la vacunación anticovid baja

En el país ya son 42.574.535 personas (el 83.4 %) con primera o única dosis; y 36.251.593 personas las que ya completaron sus esquemas. Foto: Jose Vargas

Desde que se hizo evidente que el país estaba atravezando un quinto pico de covid-19, el ritmo de la vacunación no ha tenido el impulso que el Ministerio de Salud esperaba. Gerson Bermont Galavis, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, señaló hace unos días la preocupación del gobierno por el descenso de vacunas aplicadas en las últimas semanas.

“En el actual momento está disminuyendo la vacunación, lo cual es paralelo con el aumento de casos y fallecidos”, dijo Bermont. Las cifras en las que se basa su afirmación muestran que mientras en las últimas semanas han muerto por covid-19 en el país 52, 71, 100 y 132 personas respectivamente en cada reporte semanal del INS, las dosis aplicadas han bajado de 283.228 a 202.983 dosis.

“Las autoridades tienen que hacer un esfuerzo mayor para poder llegar a la población de más alto riesgo”, dijo Bermont. La mayoría de esos fallecidos, dijo el funcionario, son adultos mayores que no se aplicaron la dosis de refuerzo o ni siquiera están vacunados con el esquema ordinario. En el país ya son 42.574.535 personas (el 83.4 %) con primera o única dosis; y 36.251.593 personas las que ya completaron sus esquemas.

La primera dosis de refuerzo, a su vez, ya la han recibido 13.138.593 personas mayores de 12 años, lo que representa el 39.7 % de la población que debe recibir esta dosis. Por su parte, en segundos refuerzos ya son 939.588 personas vacunadas. Mientras tanto en vacunación en niños, en primera dosis el avance es del 65.7 % (4.684.361 niños y niñas); y en segundas dosis en esta población, el avance es del 45.2 % (3.222.212).

El mapa genómico del INS muestra que además del sublinaje de ómicron BA.5, circulan también los sublinajes BA.2.1 y BA.2. Lejos quedó el sublinaje BA.1 que llegó a casi circular sin competencia y que provocó picos importantes en otros países y temores en Colombia.

“En realidad, los sublinajes se comportan muy parecidos entre todos. No podemos decir que este aumento de los casos está determinado sólo por la presencia de este sublinaje. En Colombia hemos tenido ya otros tres. Se trata más bien de una combinación de factores: la interacción que estamos teniendo últimamente y algunos sectores de la población que no se han vacunado todavía. Eso es lo que explica este incremento” le dijo a El Espectador hace unos días Germán Escobar, viceministro de Salud.

La situación aún sigue lejos de la que vivió el país con el tercer pico y se mantiene muy similar al panorama sufrido a inicios de 2022, cuando la variante Ómicron se instaló en Colombia. Si bien esto es así y llama a no entrar en pánico, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó esta semana sobre un aumento del 30 % de los positivos por covid-19 a nivel global. No obstante, señaló, la tasa de muertes “se ha desvinculado” del número de casos, pues el incremento en casos no se ha visto reflejado en hospitalizaciones en cuidados intensivos o muertes. En todo caso, para el organismo no es momento de declarar el fin de la pandemia o de bajar la guardia del todo, como se ha insistido desde diversos sectores