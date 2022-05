Realizan primer trasplante doble de manos por enfermedad poco frecuente

Imagen de referencia. La cirugía para trasplantar las extremidades duró más de 12 horas y contó con la participación de 30 profesionales médicos. Foto: Plan Shooting 2 / Imazins

Hace 13 años, Steven Gallagher, un hombre que se dedicaba a las obras de reconstrucción y reparación en casas, desarrolló una erupción particular en su nariz y boca. Además, los dedos de sus manos empezaron a doblarse y sufría de fuertes dolores. Lo que afectó en ese entonces a Gallagher fue una enfermedad llamada esclerodermia que, en últimas, le dejo sus dos manos cerradas en forma de puño y sin la posibilidad de volver a trabajar. (Puede leer: Lo que debe saber en caso de que la “viruela del mono” llegue a Colombia)

Ahora, gracias al primer trasplante doble de manos realizado por esclerodermia, Gallagher podrá volver a utilizar sus manos para algunas tareas cotidianas y también espera regresar a sus funciones. La cirugía, que duró más de 12 horas y en la que participaron cerca de 30 profesionales médicos, fue realizada en diciembre de 2021 en el Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, en Inglaterra.

“Después de la operación me desperté y fue bastante surrealista porque antes tenía mis manos y cuando me desperté de la operación todavía tenía manos, así que en mi cabeza nunca perdí realmente ninguna mano”, le dijo Gallagher al medio británico The Guardian. (Le puede interesar: ¿Por qué la OMS cree que el Gobierno debería financiar elementos como las gafas?)

Aunque Gallagher hoy se muestra agradecido y satisfecho con la cirugía, recuerda que, inicialmente, la posibilidad de realizarse un trasplante doble de manos no le llamó tanto la atención: “Cuando el profesor Hart, de Glasgow, me habló de un doble trasplante de manos, en aquel momento me reí y pensé que eran cosas de la era espacial”.

Sin embargo, luego de consultarlo con su esposa, decidió acceder a la cirugía a pesar de los riesgos que suponía la intervención, como perder ambas manos. Los resultados fueron satisfactorios y el trasplante fue exitoso. Seis meses después de la operación, Gallagher todavía acude a fisioterapias para re-aprender algunas actividades, aunque actualmente puede acariciar a su perro y servirse agua de la llave. En algunos meses espera regresar al trabajo. (También puede leer: Infecciones de aves silvestres con gripa aviar preocupa a científicos, ¿por qué?)

“Me ha dado una nueva oportunidad. Todavía me resulta difícil, pero las cosas mejoran cada semana con los fisioterapeutas y los terapeutas ocupacionales, todo va mejorando poco a poco”, afirma el hombre para el medio británico, quien agrega que el dolor, insoportable en el pasado, ha desaparecido por completo.