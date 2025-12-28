“Recortes amenazaron décadas de progreso”: balance de la OMS sobre la salud global en 2025

De manera general, la OMS señala que, según el informe Estadísticas Mundiales de Salud 2025, 1400 millones de personas viven en la actualidad de manera más saludable gracias a la reducción del consumo de tabaco, el aire más limpio y mejoras en agua y saneamiento. / AFP / JOAQUIN SARMIENTO Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó recientemente su balance sanitario global de 2025, en el que destacó avances importantes, aunque persisten retos considerables.

Entre los mayores hitos destacados por la OMS se encuentra la adopción del primer Acuerdo sobre Pandemias, que tiene como objetivo fortalecer la cooperación internacional frente a amenazas sanitarias globales.

“Aprobado en la 78ª Asamblea Mundial de la Salud, el Acuerdo sobre Pandemias, junto con las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional, busca garantizar una respuesta más rápida, equitativa y eficaz ante futuras emergencias sanitarias. El tratado promueve un acceso más justo a vacunas, medicamentos y diagnósticos, y sienta las bases para un sistema internacional de intercambio de patógenos que fortalezca la preparación y la investigación”, precisó la agencia, a través un comunicado.

Por su parte, la OMS destacó que durante 2025 se logró, en una serie de países, la eliminación de enfermedades que afectaban, en particular, las personas más vulnerables.

Entre estas está, el reconocimiento de la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH en Brasil, convirtiéndose en el país más poblado de América en alcanzar este objetivo. En esta misma línea, Georgia, Surinam y Timor Oriental fueron certificados como países libres de malaria, mientras que siete nuevos países africanos introdujeron la vacuna contra esta enfermedad, alcanzando un total de 24 países.

De manera general, la OMS señala que, según el informe Estadísticas Mundiales de Salud 2025, 1.400 millones de personas viven en la actualidad de manera más saludable gracias a la “reducción del consumo de tabaco, el aire más limpio y mejoras en agua y saneamiento”.

“Los avances hacia la cobertura sanitaria universal continuaron a nivel mundial. De acuerdo con los informes OMS y el Banco Mundial 2025, la mayoría de los países ampliaron el acceso a servicios esenciales de salud y redujeron la carga financiera asociada a la atención médica. Entre 2000 y 2022, la proporción de personas que enfrentan gastos de salud por encima de sus posibilidades se redujo del 34 % al 26 %“, sostiene la OMS, a través de un comunicado.

¿Cuáles son los retos en salud para el 2026?

Según lo admite la agencia sanitaria de la ONU, uno de los principales retos que deja este año y que deberán ser atendidos en el 2026 es el recorte en la ayuda internacional que amenazan “revertir décadas de progreso y obligaron a la OMS a reducir su personal".

Por otra parte, la OMS también apuntó que se necesitan hacer más esfuerzos para atender enfermedades no transmisibles y salud mental. De acuerdo con la agencia, más del 75 % de las muertes no relacionadas con la pandemia se deben a estas condiciones, que afectan de manera desproporcionada a países de ingresos bajos y medios.

Finalmente, también se buscará reforzar el enfoque de medicina tradicional en los próximos años. “Con la adopción de la Estrategia Mundial de Medicina Tradicional 2025–2034 se tiene el objetivo de integrar estas prácticas a los sistemas de salud sobre la base de evidencia científica, seguridad y calidad", concluyó la OMS.

