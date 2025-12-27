Invima emite alerta por un lote de pruebas de embarazo que arroja falsos positivos

Se trata del producto Hormona Gonadotropina Coriónica (HCG Xerion) —prueba de embarazo Xerion, elaborado por la empresa Imex Group S.A.S. Foto: Istock

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimento (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria en la que informa fallas en un lote de pruebas de embarazo que, al parecer, estaría arrojando resultados positivos erróneos.

(Lea: Invima alerta sobre falsificación de esta marca de leche en polvo: así puede identificarla)

De acuerdo con la entidad, Imex Group S.A.S., empresa encargada de la fabricación del producto Hormona Gonadotropina Coriónica (HCG Xerion) - prueba de embarazo Xerion, reportó fallas en varias de unidades que ya estaban siendo comercializadas.

En la alerta, el Invima explicó que se trata de “la referencia HCGPT0013, específicamente del lote identificado como HCGSO6198″.

Entre las recomendaciones que emitió el Invima para las personas y las Prestadoras de Servicio de Salud que utilicen o hayan empleado estas pruebas, está la de verificar si pertenecen al lote reportado. En caso de que corresponda, deberán comunicarse con el importador, distribuidor o comercializador para conocer si existen recomendaciones específicas sobre su uso.

(Puede leer: Secretaría de Salud emite alerta por indicios de consumo indebido de morfina en Bogotá)

Además, el Invima recordó que es clave consultar el registro sanitario en su página web y, en caso de presentar un evento adverso, resultado inesperado o anomalía relacionada con el uso de esta prueba de embarazo, reportarlo al Programa Nacional de Reactivovigilancia.

En cuanto a los establecimientos que comercializan estas pruebas, el Invima recomienda comunicarse con el importador para conocer el plan de acción dispuesto por el fabricante. También efectuar la trazabilidad del producto afectado e iniciar la implementación de dicho plan.

En caso de encontrar eventos e incidentes asociados al uso de este producto, el Invima recomienda reportarlo al Programa Nacional de Reactivovigilancia.

(Le puede interesar: Así son las estrategias del marketing de la industria de alimentos dirigidas a niños)

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺