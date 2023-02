“No habrá intermediación del recurso público”: Petro sobre reforma a la salud

Presidente Gustavo Petro durante el acto simbólico de la radicación del proyecto que buscará reformar el sistema de salud. Foto: Óscar Pérez - El Espectador

Desde la Plaza de Armas, en el centro de la capital colombiana, donde se lleva a cabo el acto simbólico de radicación de este proyecto, el presidente Gustavo Petro se refirió a los principales puntos del texto que buscará reformar el sistema de salud y que fue una de sus principales propuestas. (Puede leer: Reforma a la Salud: este es el documento completo presentado por Carolina Corcho)

Lo primero que rescató el mandatario fue que, tras el debate y la discusión de la reforma tributaria, que tuvo lugar durante el año pasado y que demostró, según Petro, “que era posible tener un régimen de tributación y de impuestos más justos”, llego el momento de entrar a las reformas sociales sustanciales, como la de la salud.

“Lo que queremos es que un médico pueda ir a cualquier lugar del territorio nacional y atender a cualquier persona del territorio nacional”, fueron las primeras palabras de Petro sobre la reforma a la salud. “Que el territorio se pueda organizar de tal manera que sus habitantes puedan ser atendidos de manera permanente por equipos de salud profesionales”. (Le puede interesar: Los cinco puntos clave de la reforma a la salud, según la ministra Carolina Corcho)

“Lo que queremos es que una médica pueda ir a atender en la casa de una familia campesina, por muy alejada que este; lo que queremos es que una mujer embarazada pueda ser digna del tratamiento y del cuidado médico y que no muera como está sucediendo actualmente, simplemente porque no hubo nadie que le pudiera tomar la tensión, porque no hubo nadie quien la pudiera cuidar en el momento en el que era posible la vida de ella y de su hijo”, señaló Petro.

Para el presidente, estas reformas sociales, “al final lo que traen y concretan es una sociedad diferente, una sociedad más democrática, una sociedad que sea de derechos universales como lo piensa la Constitución nacional y no de exclusiones como la realidad nos ha hecho vivir incluso sobre la base de la ruptura de la constitución. No por nada millones de tutelas se han puesto contra el sistema de salud para garantizar el derecho a la vida”. (También puede leer: Lo que debe saber sobre la reforma a la salud que se radicará hoy)

El derecho universal garantizado es un modelo muy diferente a lo que hemos vivido como sociedad colombiana en las últimas décadas” estos proyectos de ley que van a ser discutidos lo que le proponen a la sociedad colombiana es salir del neoliberalismo.

El mandatario también hizo referencia a la Ley 100 de 1993, una de las bases del sistema actual de salud en el país y que en el pasado ha sido criticada tanto por el presidente como por Corcho. Según Petro, esta ley buscó que “un mercado fuera constituido con la creencia de que los negocios podrían permitir que toda Colombia pudiera tener una pensión. También la Ley 100 le dijo a cada colombiano que si se constituía un negocio en la salud, que si los hospitales públicos competían, que si las entidades privadas hacedoras y conseguidoras de los dineros públicos se dedicaban a una competencia, entonces todo ciudadano tendrían garantizado su derecho a la salud”.

Petro hizo una evaluación de lo que, a su consideración, ha dejado el modelo de salud que se implementó desde la Ley 100. “La salud no cumplió con su cometido en hacerla un derecho universal. Hoy el país quedó fragmentado entre lugares que sí tienen una buena atención y lugares que no tienen ninguna, entre personas que pueden tener la oportunidad de la atención máxima y personas que no tienen ninguna. Por tanto, no hay derecho universal. En esa medida, no tendremos unidad nacional, tendremos sociedades fragmentadas luchando una contra las otras, quizás, he allí la base de nuestra eterna violencia”.

Al respecto, el mandatario explicó que, siguiendo esa línea, el derecho a la salud, así como el de la educación, entre otros, son la base para la Paz Total, que es otra de las apuestas claves de este gobierno.

Uno de los aspectos centrales de esta reforma, como lo destacó la ministra de Salud, Carolina Corcho, en su intervención previa a la de Petro, son los centros de atención primaria y preventiva (CAP). “El centro de atención primaria no es una casa, una simple instalación donde unas personas atienden. Es un territorio de aproximadamente 20.000 personas en general, habrá una labor de planificación paulatina en este tránsito para que todo el territorio nacional quede cubierto a través de estos territorios de salud y nadie en Colombia quede por fuera de ninguno de estos territorios”, apuntó sobre estos lugares el mandatario de la República.

Sobre este punto, Petro agregó que “el territorio de la salud estará en Chapinero, pero también en Usme, Bosa y Ciudad Bolívar. También en Acandí, Capurganá (ambos en Chocó), en donde desemboca el río San Juan, en donde tenemos el río Mataja y las comunidades indígenas, en páramos con campesinos”, entre otros. En esencia, estos territorios estarán donde la gente tiene capacidad de pago, “pero también estará ofreciendo el mismo servicio en donde la gente hoy no tiene con qué comer”.

¿Cómo será la ruta de atención bajo la reforma a la salud? El presidente Petro dió las primeras luces: “Yo me afiliaré en mi territorio a un CAP y cada uno de ustedes. Toda la población colombiana quedará empadronada en esas fuerzas de la salud territorial”. En estos centros, según el presidente, se podrá ser atendido, o los médicos irán hasta las residencias. “Cuando se descubra la enfermedad ahí sí, entraremos entonces al segundo nivel”.

En este segundo nivel, aseguró el presidente, “habrá una red de hospitales y clínicas público-privadas de consultorios que estén en el territorio mismo”.

Otro de los puntos que generaba mucha tensión alrededor de la reforma era si las EPS seguían o se acababan. En los últimos días, el presidente moderó su discurso al respecto. Durante su intervención este lunes (13 de febrero), Petro aseguró que la intermediación financiera que estas entidades venían haciendo hasta el momento se acabó.

Para eso estará una institución ya existente, apuntó el presidente y que es la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). La ADRES, también conocida como el gran banco de la salud, actualmente recibe todo el dinero del sector. Ese rol lo seguirán desempeñando. El gran cambio es que el dinero ya no irá a las EPS para que estas, a su vez, paguen a hospitales y clínicas, entre otros, por los servicios que contratan.

Bajo el proyecto de reforma, será la misma ADRES la que pague directamente al hospital, a la clínica y a los servicios. Para esto, señaló el presidente, se creará un tarifario a nivel nacional y la ADRES, luego de cotejar que se haya cobrado lo que se indica en ese documento, girará la plata.

¿Y qué pasará con las EPS? Aunque su respuesta no fue clara, el presidente Petro aseguró que se permitirán CAPS privadas, “pero planificados dentro del ordenamiento territorial de la salud. Indudablemente habrá clínicas y consultorios privados. No vamos a cerrar ni una. Lo que vamos a hacer es fortalecerlas, como se va a fortalecer el hospital público y la fuerza laboral que allí trabaja”.

Según el presidente, “el sistema que surge de esta ley es un sistema planificado, con una fuerte presencia estatal, pero mixto porque permite la presencia privada, pero pasa por una planificación que tiene un objetivo central, que no es la utilidad y la codicia, es el derecho a vivir del ser humano”.

