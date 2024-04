“Aquí ninguno es socio de las EPS”: oposición se defiende de señalamientos en Senado

La Comisión Séptima discute cuándo se votará reforma a la salud. Foto: Cortesía

La Comisión Séptima del Senado se reúne a esta hora, con la asistencia de los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para discutir la fecha del tercer debate de la reforma a la salud. (Puede ver: Colombia sigue en epidemia de dengue, pero letalidad ha disminuido)

Mientras el Gobierno espera convencer a los congresistas de aplazar el debate hasta el 9 de abril para buscar nuevos consensos, los nueve senadores que apoyan archivar el proyecto piden que se vote este miércoles 3 de abril, escenario en el cual, a hoy, el proyecto del Gobierno se hundiría. También está presente Félix León Martínez, presidente de la Adres (el llamado banco de la salud) y el director de Planeación Nacional.

El congresista Miguen Ángel Pinto respondió a los señalamientos de congresistas como Wilson Arias que vinculan a algunos partidos con EPS. “Yo no estoy impedido, a mí nadie me dio un peso, ni soy accionista de las EPS, ni tengo procesos en la Corte porque me hayan financiado empresas de Ibagué de dudosa procedencia que usted mismo reconoció en la plenaria del Senado. Quien se tiene que declarar impedido es usted”, le respondió a Arias. “Se echan mentiras, se las creen y luego empiezan a replicárselas”.

Pinto también le respondió al director del Departamento de Planeación Nacional, que dijo en su intervención que el proyecto del Gobierno defiende la salud y la vida. “Nosotros también estamos defendiendo la salud y la vida, pero creemos que este proyecto no lo hace”, dijo. “Aprovechemos que estamos en el debate y que el senador Wilson comentó recusaciones e impedimentos, y comencemos a votarlos ya”.

Finalmente, y ante la propuesta de aplazamiento del gobierno, Pinto dijo: “Si quiere no discutimos el proyecto hasta el 20 de junio, no hay problema, igual se va a caer porque nuestra posición no va a cambiar”. Pinto es uno de los nueve congresistas que están defendiendo desde hace unas semanas una ponencia de archivo.

El ponente de la reforma, Wilson Arias, pidió que se discuta el próximo martes 9 de abril y rechazó la tesis defendida por algunos senadores de que el Gobierno no escuchó a la oposición en la construcción del proyecto. “Podría sacar mi agenda para señalar las fechas en donde nos reunimos”, dijo. “La cantidad de EPS que se van a quebrar, si no hay reforma, la cantidad de hospitales y clínicas que van a sufrir, si no hay reforma”, advirtió. Él denunció al Centro Democrático, a ASI, al Partido de la U, a los liberales y conservadores por el dinero que les habría dado Keralty (dueño de la EPS Sanitas) y el conglomerado Bolívar en 2022.

El partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe argumentó frente a esto último que las acusaciones de supuesta financiación por parte de firmas extranjeras y dueñas de EPS carece de fundamentos jurídicos.

Alexander López Maya, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) defendió en la Comisión Séptima la viabilidad del proyecto. “El documento del Ministerio de Hacienda es un concepto fiscal”, señaló ante las críticas de organizaciones como la ANIF, que señalan que dicho documento tiene muchos vacíos. López reiteró que el archivo no es una opción para el Gobierno y que quieren seguir hablando.

El Gobierno intenta a toda marcha convencer a los senadores de no hundir el proyecto.

El ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reitera lo dicho hace unas semanas por el presidente Gustavo Petro: “Nosotros no vamos a retirar la reforma a la salud”. Jaramillo se mostró dispuesto, sin embargo, a “lograr entendimientos” con los congresistas para evitar el hundimiento del proyecto. “Nosotros estamos dispuestos a hacerle todas las modificaciones, como las hemos estado haciendo”, dijo.

El ministro Velasco se dirigió a los congresistas y pidió la posibilidad de nuevos consensos. En respuesta, el senador Miguel Ángel Pinto, en representación de los nueve que firmaron el archivo al proyecto, defendió que la posición del grupo sigue siendo negar el proyecto y que se vote rápidamente. “Esta reforma no puede continuar avanzando. No podemos seguir manteniendo en vilo al país, aplazando y aplazando. Entre otras cosas, este aplazamiento también condena la reforma a morirse por procedimiento”, dijo Pinto.

El senador concordó con el Gobierno en que el sistema de salud necesita una reforma, “pero no está”. De hecho, Pinto le recomendó al ejecutivo construir un proyecto “más corto que solucione los problemas neurálgicos del sistema” y que, si así lo decide, lo vuelva a presentar en la siguiente legislatura. “También podría volver a insistir en este proyecto, con la probabilidad de que tenga el mismo resultado de hoy”, agregó. “Lo que hoy nos atañe, y es lo que queremos pedir a la presidenta, es que resolvamos este tema de reforma a la salud, que no demos más largas. El país está esperando una decisión de esta comisión”.

