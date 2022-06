Retiran del mercado estadounidense cigarrillos electrónicos de compañía Juul Labs

La orden de la FDA afecta todos los productos de la compañía en el mercado. Foto: Juul Labs

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos anunció este jueves el retiro del mercado de los cigarrillos electrónicos de Juul Labs debido a que la compañía no había abordado ciertas preocupaciones sobre seguridad en sus productos. La orden de denegación de mercadeo (MDO por sus siglas en inglés) a Juul Labs aplica para todos sus productos que están siendo comercializados actualmente en el país.

“Como resultado, la empresa debe dejar de vender y distribuir estos productos. Además, los que actualmente se encuentran en el mercado de los EE. UU. deben eliminarse o se corre el riesgo de que se tomen medidas coercitivas”, indicó la agencia en un comunicado. Estos productos incluyen el dispositivo Juul y cuatro tipos de JuuLpods, que son cápsulas con sabor a tabaco Virginia y a mentol con concentraciones de nicotina del 5,0 % y el 3,0 %. La compañía afectada dijo que apelaría la decisión de la FDA. (También puede leer: Latinoamérica se entrena para detectar mejor la viruela del mono)

En su fallo, la Administración dijo que Juul había proporcionado datos insuficientes y contradictorios sobre productos químicos potencialmente dañinos que podrían filtrarse de las cápsulas con líquido patentadas por la compañía. Este vacío en los datos impidió que la agencia de medicamentos completara un análisis toxicológico completo de estas cápsulas. Las solicitudes de productos de tabaco previas a la comercialización (PMTA) de la compañía “carecían de evidencia suficiente con respecto al perfil toxicológico de los productos para demostrar que la comercialización de los productos sería apropiada para la protección de la salud pública”, señaló la FDA.

La orden emitida por la agencia solo aplica a la comercialización, importación y venta de los productos, y no afecta el consumo o tenencia particular de los cigarrillos electrónico o las cápsulas mencionadas. La FDA anunció que también trabajará con distribuidores y minoristas para que cumplan con la orden de denegación emitida por la agencia. (Le puede interesar: No ir al trabajo por dolores menstruales: ¿un debate que se abre en Colombia?)

Esta medida “es un avance adicional en el compromiso de la FDA para garantizar que todos los productos de cigarrillos electrónicos y sistemas electrónicos de suministro de nicotina que se comercializan actualmente (...) cumplan con nuestros estándares de salud pública”, dijo el comisionado de la entidad, Robert Califf, en un comunicado. De acuerdo con un estudio publicado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), un 11% de los bachilleres del país usaba cigarrillos electrónicos en 2021.

En 2019, la FDA dijo que la compañía Juul había comercializado sus productos de vapeo como una alternativa menos dañina a los cigarrillos tradicionales, lo que no era cierto. La agencia emitió una advertencia a la compañía, indicándole que violó las regulaciones federales porque no había recibido la aprobación para promover y vender sus productos de vapeo como una opción más saludable.

👩‍⚕️⚕️🩺 📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador. 💉🩹🌡️